Damiano Schirru: Sechs Tore beim 15:1 des BV Osterfeld Kreisliga B Oberhausen-Bottrop, Gruppe 1: Auch mit Vorlagen geizte der ehemalige Oberligaspieler des TV Jahn Hiesfeld beim Tabellen-Schlusslicht nicht.

Der BV Osterfeld spielt in der Oberhausener Kreisliga B, Gruppe 1 eine bislang makellose Saison. im zehnten Spiel gab es am Sonntag den zehnten Sieg, und das Schlusslicht PSV Oberhausen, bislang noch ohne jeden Zähler, bekam es dabei ganz dick. 15:1 gewann der BV letztlich auf dem Platz des PSV - und ein Spieler hatte dabei einen besonders guten Tag.

Und dieser Spieler ist für Beobachter der akbitionierten Amateurfußball-Szene kein Unbekannter. Der 37-jährige Damiano Schirru, der seinerzeit unter Thomas Drotboom mit dem TV Jahn Hiesfeld die Oberliga aufmischte, traf in den ungleichen Duell gleich sechsmal, darunter waren gleich die ersten vier Treffer in der ersten halben Stunde der Partie. Schirru setzte einem lupenreinen Hattrick damit noch die Krone auf.

Doch nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorbereiter tritt Schirru in Erscheinung. Vier Vorlagen sind bei FuPa aus diesem Spiel bei ihm verzeichnet, so dass er damit neben seinen bisher 14 Saisontoren laut FuPa-Profil auch bereits 20 Treffer vorbereitet hat. In den sozialen Medien war sogar von sieben Vorlagen aus dieser Partie die Rede, der Scorer-Wert aus diesem Spiel ist jedenfalls enorm.