Damen: Bettemburg gewinnt Topspiel zum Hinrundenabschluss

In allen drei Ligen des luxemburgischen Frauenfußballs ging am Samstag die Hinrunde zu Ende. Die Winterpause hat aber noch nicht begonnen, am kommenden Wochenende kommen die Achtelfinalspiele im Pokal zur Austragung, eine Woche später beginnt die Hallenmeisterschaft.

Liga 1

Das als eng erwartete Duell zwischen Diekirch und Ell konnte diese Vorhersage nur vom Ergebnis her nicht bestätigen. Die Young Girls gingen durch einen Doppelschlag Mitte der ersten Hälfte mit 2-0 in Führung (1-0, 15.‘ Weis, 2-0, 20.‘ J.Lourenco) und nach der Pause konnte Magalhaes mit einem direkt verwandelten Freistoß sogar auf 3-0 erhöhen (66.‘). Oliveiras Kopfballtor zum 3-1 (76.‘) ließ das Ergebnis für die Gäste etwas besser aussehen, trotz aller Eller Überlegenheit sollte es aber nicht mehr zu einem Punktgewinn reichen. „Unser Problem ist, dass wir keine Tore schießen“ „Wir haben dominiert und gerieten durch zwei unglückliche Gegentore in Rückstand, einem Abstaubertor sowie einem zweiten, dem meiner Meinung nach ein Foul vorausging. In der Folge wurden wir besser, in der zweiten Halbzeit bestimmten wir das Geschehen, aber unser Problem ist zur Zeit, dass wir keine Tore schießen. Es ist bitter für die Mädels, da es verschenkte Punkte waren“ erklärte uns der Eller Trainer Paul Wilwerding seine Sicht auf das Spiel seines Teams.

Eine Halbzeit reiche Junglinster um beim Gastspiel im Merterter Park den vollen Einsatz abzuräumen. Keils 0-1 (15.‘) per Kopf folgte nur sechs Minuten später ihr 0-2 per Fernschuss (21.‘). Wieder nur kurz darauf konnte Merlevede schon auf 0-3 erhöhen (24.‘). Kurz vor dem Halbzeitpfiff machte Alves nach Zuspiel von Costa schon das 0-4 (42.‘). Im zweiten Abschnitt sollten keine Tore mehr fallen, doch mit diesem Erfolg verabschiedet sich Junglinster als guter Tabellenvierter aus der Hinrunde der Meisterschaft. >> Tabelle >> Power Ranking >> Torschützinnen >> Elf der Woche

Differdingen seinerseits war in der zweiten Halbzeit gegen die Entente WMG klar überlegen. Da Silva Carmo spurtete nach 23 Minuten zum 1-0 zwischen zwei Gästeverteidigerinnen, die Entscheidung erarbeiteten sich die Aufsteigerinnen aber erst nach der Pause. Ein Doppelpack von Clerc Vieira (2-0, 61.‘, 3-0, 78.‘ FE), das schnelle 4-0 von Ney per wunderbarem Schlenzer aus der zweiten Reihe (79.‘) schraubten das Ergebnis nach und nach in die Höhe. Völlig blank tauchte dann noch Silva Costa in der Nachspielzeit vor Kollwelter auf um das abschließende 5-0 zu erzielen (90.‘+3).

Im Hauptstadtduell ließ Meister Racing Aufsteiger Pfaffenthal-Weimerskirch nicht den Hauch einer Chance. Alleine Karoline Kohr traf beim 17:0-Erfolg nicht weniger als zehn Mal, Kapitänin Wojdyla fand den Weg viermal ins gegnesische Netz, die verbleibenden Tore erzielten De Lemos Cresp, Dos Santos und Veloso. Racing beendet die Hinrunde damit wie erwartet auf Rang 1 und dies mit einem Vorsprung von immerhin schon vier Punkten.

Im Spitzenspiel gelang es Bettemburg Mamer die erste Saisonniederlage zuzufügen und so in der Tabelle an den Gegnerinnen vom Samstag vorbeizuziehen. Fernandes’ 1-0 (13.‘) hatte sehr lange Bestand, erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit konnte Thompson für Mamer ausgleichen (1-1, 18.‘). Aufgrund mehrerer langer Verletzungsunterbrechungen wurden laut FuPa-Informationen zurecht zwanzig Minuten nachgespielt, während dieser ein Doppelpack von Isabel Albert (2-1, 90.‘+1 & 3-1, 90.‘+18) die Partie zugunsten des SCB entschied. Liga 2 Hesperingen ließ sich in Liga 2 trotz zweier Gegentore auch von Mamer II nicht aus der Spur bringen. Einmal mehr wurde die FuPa-weite Toptorschützin des Monates Oktober, Annison Gueguen, mit fünf Treffern zur Erfolgsgarantin. Die Entente Rosport-USBC bleibt nach einem 3:1-Auswärtssieg in Käerkeng bei u.a. zwei Treffern von Annika Mohn genau wie Fels (6-0 gegen Niederkorn mit u.a. einem Hattrick von Ladroye) im Rennen um den Aufstieg.

Liga 3 Mertzig konnte das Verfolgerduell gegen Bettemburg II durch Treffer von Bettendorf und Dos Santos Brito mit 2-1 für sich entscheiden und bleibt ärgster Verfolger von Racing II, das 0-6 in Steinsel gewinnen konnte. Nutznießerinnen des Spieltages waren die Mädels aus Biwer, die durch ein klares aber spielerisch wenig überzeugendes 4-1 in Rümelingen auf Rang 3 klettern.