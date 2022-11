Stanno präsentiert: Die besten Torjäger im Oktober 2022 Stanno präsentiert die besten Torjäger im Seniorenbereich +++ Deutschlandweit von der untersten Klasse bis zur Regionalliga +++ Attraktiver Gewinn für den besten Torschützen



Stanno und FuPa gratulieren sehr herzlich zum Sieg und viel Spaß mit dem neuen Outfit!





Anmerkung:

Berücksichtigt wurden nur die Altersklassen Herren und Frauen in Teams auf Großfeld und von der untersten Klasse bis zur Regionalliga. Bei Gleichstand zählt die geringere Anzahl an Spielen, anschließend die Anzahl der Tore ohne Elfmeter, anschließend die meisten Tore in einem Spiel, anschließend die geringere Anzahl an Spielminuten. In das Ranking konnten natürlich nur Tore einfließen, die zum Auswertungszeitpunkt bei FuPa eingetragen waren.







Über Stanno:

Stanno ist Teil des niederländischen Familienunternehmen Deventrade BV. Der Spezialist in Sachen Teamwear überzeugt neben günstigen Preisen mit einer komfortablen und attraktiven Sportbekleidung, die einer Mannschaft das gewisse Etwas verleiht. Des Weiteren bietet die Marke passendes Zubehör an, um den Look zu perfektionieren und den nächsten Sieg zu sichern. Stanno orientiert sich an den Bedürfnissen der Sportler, um höchste Qualität und Funktion gewährleisten zu können.