Corvin Schumann schlägt zu Die Törjäger von der Kreisliga bis zur 4 Kreisklasse

Landkreis. In dieser Fußballsaison werden das TAGEBLATT und die Volksbank Stade-Cuxhaven die Torschützenkönige auf Kreisebene auszeichnen. Im September meldete ein Torgarant ganz besonders seinen Anspruch an.

Corvin Schumann hatte in der vergangenen Saison 45 Tore für den VfL Güldenstern Stade in der 3. Kreisklasse erzielt. Natürlich der Topwert der Klasse, und natürlich sind die Stader auch aufgestiegen. Anfang September führten in der 2. Kreisklasse noch Sebastian Allers und Hasan Yaman mit vier Treffern die Torjägerliste in der 2. KK an. Nun überflügelte Corvin Schumann alle Konkurrenten mit derzeit 16 Treffern. Ihm folgt Jan Niklas Schlüter vom MTV Himmelpforten II mit acht Toren. Schumann und Aufsteiger Stade III führen auch die Tabelle klar an mit sechs Punkten mehr als Verfolger Himmelpforten II.

In der Kreisliga ist weiterhin Timo Weseloh der Torgarant für Aufsteiger TSV Eintracht Immenbeck II. Mit 13 Toren hat er derzeit vier mehr als seine Verfolger.