Colatrella übernimmt wieder die U21 des FCZ Rückkehr in Promotion-League-Team

FCZ: Genesio Colatrella übernimmt wieder die U21. Nach etwas mehr als drei Monaten bei der ersten Mannschaft übernimmt der 50-jährige Genesio Colatrella wieder als Cheftrainer die U21 beim FCZ. Der Vertrag mit Imre Szabics, welcher zuletzt als Trainer bei der U21 tätig war, wird aufgelöst. Nach der Freistellung von Franco Foda übernahm Colatrella, der seit Sommer 2021 Cheftrainer der U21 war, Ende September die erste Mannschaft als Interimstrainer. Dabei coachte er den FCZ gegen den FC Winterthur, im Europa-League-Heimspiel gegen die PSV Eindhoven sowie im Derby gegen GC. In dieser Zeit gelang es Genesio Colatrella die Defensive des Stadtclubs zu stabilisieren. Nach der Verpflichtung von Bo Henriksen war Colatrella bis zuletzt als Assistenztrainer im Fanionteam tätig, wobei er auch in den beiden Spielen gegen GC und in Sion an der Seitenlinie stand, als Bo Henriksen gesperrt war.

Schilling wechselt innerhalb der Oberliga. Der frühere "Spielvi"-Coach Michael Schilling wird per sofort neuer Coach beim deutschen Oberligisten FV Ravensburg. Dieser war bis anhin ausgerechnet beim Ligarivalen Rielasingen-Arlen tätig. Sein bisheriger Verein hatte erst unlängst bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Schilling zum Ende der Meisterschaft nicht verlängert werde. Der 46-Jährige war bis 2017 zwei Jahre bei der SV Schaffhausen tätig. Anschliessend betreute er für eine Saison den U15-Nachwuchs des FC Winterthur, ehe Schilling nach Deutschland wechselte.

Karapetsas verlässt die FCZ Frauen. Theo Karapetsas, der seit Sommer 2018 beim Stadtclub unter anderem als Trainer im Nachwuchs bei der FE14, bei den U21-Frauen, als Assistenztrainer des NLA-Teams der FCZ Frauen sowie zuletzt als Leiter Sport der FC Zürich Frauen tätig ist, hat sich entschieden, den Stadtclub zu verlassen. Während der Amtszeit von Karapetsas als Leiter Sport holten die FCZ Frauen in der vergangenen Saison 2021/2022 das Double und qualifizierten sich zudem für die Gruppenphase der Women`s Champions League. Nun wechselt der 32-Jährige per Anfang 2023 zum FC Basel 1893 und wird dort Leiter des Bereichs Frauenfussball.

