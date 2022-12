Trainersuche beendet: FV Ravensburg verpflichtet Michael Schilling! Neuer Coach - Neues Glück?

Michael Schilling (46 Jahre alt) äußerte sich wie folgt gegenüber des Südkuriers zu der neuen Aufgabe: „Ich möchte mich bei Rielasingen für die vier schönen Jahre bedanken. Der Abschied fällt mir schwer, aber die Vorfreude ist größer“. Bei Rielasingen-Arlen soll laut einem Vereinsstatement bis auf weiteres der bisherige Co-Trainer Claudio Lettieri die Mannschaft leiten. „Man ist aktiv mit verschiedenen Kandidaten in Gesprächen, wird sich aber die Zeit geben, mit dem Richtigen ins Jahr 2023 zu starten“, wie es auf Instagram vom FC heißt.

Der FV Ravensburg kann mit dieser Verpflichtung einen erfahrenen Oberliga-Trainer an Land ziehen. Angesichts der Tabellenlage und des Auftaktprogramms stellt sich dies allerdings als dringend notwendig heraus: Nach der Winterpause spielt der FV erst gegen Göppingen, dann kommt Reutlingen, ehe anschließend der Tabellenzweite Großaspach auf dem Programm steht. Als krönenden Abschluss eines Hammer-Auftaktprogramms warten die Stuttgarter Kickers im Auswärtsspiel Ende März.

Wie ebenfalls der Südkurier erfahren haben will, sei die Vertragslaufzeit von Schilling bis 2025 festgelegt, es handelt sich also um ein langfristiges Arrangement. Ziel sei es laut dem sportlichen Leiter Fabian Hummel, die Mannschaft langfristig weiterzuentwickeln. Ob dies gelingen kann, wird sich in den nächsten Monaten herausstellen.

Besonders am ligainternen Vereinswechsel ist laut Kicker-Informationen, dass Schillings Kontrakt bei Rielasingen bereits im September gekündigt wurde. Die Zusammenarbeit sollte dann endgültig Ende März enden, der FC wollte dies schon früher. Grund dafür soll sein, dass man mit einem neuen Coach in die Rückrundenvorbereitung starten wolle.