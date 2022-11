Christian Most beerbt Rüdiger Fuhrmann als Leiter NLZ Weiden Mit dem derzeitigen Co-Trainer des SC Ettmannsdorf nimmt ab 1. Januar 2023 ein in hohem Maße qualifizierter Nachfolger seine Arbeit am Wasserwerk auf.

Der 38-jährige Pfreimder ist derzeit Co - Trainer der Landesligamannschaft des SC Ettmannsdorf und sammelte zuvor reichlich Erfahrung auf den Trainerbänken seines Heimatvereins SpVgg Pfreimd und FC Wernberg sowohl im Jugend als auch im Herrenfußball. Seit sechs Jahren arbeitet der Inhaber der UEFA-Juniorenleistungslizenz B+ zugleich im DFB-Basisstützpunkt in Schwarzenfeld und ist somit mit den Abläufen und Strukturen des DFB- Nachwuchsförderkonzepts bestens vertraut.



Die SpVgg SV Weiden schließt mit dieser Personalie eine wichtige Lücke im Fußballnachwuchs und verpflichtet mit Christian Most einen Topkandidaten auf dieser Position. Das NLZ bedankt sich in diesem Zusammenhang bei seinem derzeitigen Arbeitgeber SC Ettmannsdorf, der dem verheirateten Prozesstechniker eine Ausübung in Doppelfunktion in beiden Clubs und spätere Alleinanstellung in Weiden jederzeit unterstützte.



Der erste telefonische Kontakt zu Christian Most kam über den Sportlichen Leiter der Herrenmannschaft, Rüdiger Hügel, zustande. Alle weiteren persönlichen Gespräche führte Most dann direkt mit seinem Vorgänger Rüdiger Fuhrmann. "Diese Gespräche waren fachlich auf einer Wellenlänge, so dass relativ schnell eine Einigung erzielt werden konnte", so der Neue auf der Kommandobrücke des NLZ, der die SpVgg SV Weiden als Aushängeschild der Region bezeichnet. "Nach sieben Jahren Trainertätigkeit in der Herren-Bezirksliga und den zwei Jahren in Ettmannsdorf wollte ich diese Möglichkeit nun nutzen. Sportlich gesehen und mit dieser Infrastruktur (2 Kunstrasenplätze, Stadion, Funktionsgebäude, Bem. d. Red.) gibt es nicht viele Vereine in unserer Umgebung, die so aufgestellt sind. Da ich mittlerweile schon sechs Jahre am DFB-Stützpunkt Schwarzenfeld als Trainer tätig bin, war für mich auch immer eine Tätigkeit im Nachwuchsfußball eine Option."



Christian Most ist dankbar für das Vertrauen, das ihm seitens der SpVgg SV Weiden entgegengebracht wird: "Ich gehe mit viel Ehrgeiz und auch Respekt an die Aufgabe als NLZ-Leiter heran und hoffe, die Arbeit meines Vorgängers Rüdiger Fuhrmann gut weiterführen zu können. Kurzfristig ist es mir wichtig, alle Trainer/innen und Spieler/innen so schnell wie möglich kennenzulernen. Nur so kann ich mit meiner ersten Aufgabe, die Trainer/innen und Kaderbesetzung für die neue Saison 2023/24, starten. An der ein oder anderen Stellschraube der Struktur des NLZ würde ich auch ganz gerne drehen, um so noch effektiver und zielgerichteter zu arbeiten. Wenn wir es schaffen, mit den Verantwortlichen und den Trainer/innen und Spieler/innen unserer Region Nordbayern sowie dem Trainerteam am NLZ Weiden und mit allen weiteren Vereinsfunktionären gut und vertrauensvoll zusammenzuarbeiten, sehe ich das NLZ Weiden in fünf Jahren als ein Aushängeschild in Ostbayern. Die Infrastruktur mit Kunstrasenplätze und Funktionsgebäude ermöglich das auf jeden Fall", so Most in einem durch die Pressestelle der SpVgg SV Weiden durchgeführten Interview.