Christian Hain übernimmt ab Sommer den VfL Egenburg

Mit einer freudigen Nachricht konnten die Abteilungsleiter Wolle Schmitz und André David die Spieler und Anhänger des VfL Egenburg kurz vor Weihnachten überraschen. Ab kommenden Sommer wird Christian Hain neuer Coach des VfL Egenburg und zusammen mit den VfL Kickern als Spielertrainer auflaufen. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Chris einen tollen Trainer und Spieler verpflichten konnten. Wir sind überzeugt, dass er nicht nur als Spielertrainer sondern auch als Typ super zum VfL passt und freuen uns schon jetzt auf die Zusammenarbeit!“ so Wolle Schmitz.

In der Tat kann Christian Hain auf eine beeindruckende Fussball-Vergangenheit zurückblicken. Der 35 jährige spielte u.a. für Unterhaching in der 3. Liga und Regionalliga, lief für den TSV Buchbach in der Bayernliga auf und war lange Zeit beim SV Sulzemoos in der Bezirksliga unterwegs. Als Trainer sammelte er bereits Erfahrungen beim SV Sulzemoos und dem SV Niederroth, wo er auch aktuell noch aktiv ist.

Auf ein paar Fragen zum bevorstehenden Wechsel zum VfL Egenburg gab Christian folgende Antworten:

Mit welchen Erwartungen gehst du das Traineramt beim VfL Egenburg an? „Erwartungen würde ich es nicht nennen, eher eine große Vorfreude das Traineramt zu übernehmen. Es ist eine interessante Aufgabe für mich die Zukunft des VfL mit zugestalten.“