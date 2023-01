Caspar Jander startet beim MSV Duisburg durch 3. Liga: Nachwuchstalent Caspar Jander hat sein erstes Profi-Tor für den MSV Duisburg erzielt.

Der MSV Duisburg ist zurück in der Spur. Nach dem verpassten Aufstieg in die 2. Bundesliga und zwei katastrophalen Spielzeiten, in denen die Duisburger jeweils erst in der Endphase die Klasse halten konnten, hat sich die Mannschaft nun gefestigt. Zum Pflichtspiel-Auftakt am vergangenen Sonntag gab es einen 3:2-Erfolg beim bis dahin Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken. Ein Spieler ist dabei besonders positiv aufgefallen.

Zur Saison 2021/22 wechselte Jander aus der Knappenschmiede des FC Schalke 04 nach Meiderich. Kam er zunächst noch bei der U19 in der A-Junioren-Bundesliga West zum Einsatz, drängte er sich mit seinen Leistungen auch immer stärker bei den Profis auf. Im Spieltagskader der Zebras war er immer vertreten, beim Heimspiel gegen Saarbrücken Anfang Januar 2022 folgte das lang ersehnte Debüt. Weitere Spielzeit folgte, doch so richtig durchgesetzt hat sich das Nachwuchstalent erst in der laufenden Saison.

Die Rede ist von Caspar Jander. Der 19-jährige Nachwuchsspieler hat sich in den vergangenen Monaten stetig verbessert und im Aufbauspiel des MSV Duisburg oft die entscheidenden Akzente gesetzt oder den vorbereitenden Pass in die Tiefe gespielt. Von seinen Mitspielern wird Jander immer häufiger gesucht, eine Verantwortung die er gerne annimmt.

Erstes Profi-Tor für Jander

War Jander fit, hat er auch gespielt. Auch beim Auswärtsspiel in Saarbrücken stand er von Beginn an auf dem Rasen und es sollte ein großer Tag für ihn werden. Lag sein Profi-Debüt nun fast genau ein Jahr zurück, gelang ihm nun auch sein erster Treffer als Fußball-Profi. Bei einem Fehler eines Saarbrücker Verteidigers war Jander hellwach, schnappte sich das Leder und überlupfte FCS-Keeper Daniel Baltz zur 1:0-Führung für den MSV. Die rund 1.200 mitgereisten Fans hatten schon früh allen Grund zur Freude und trieben ihre Mannschaft in der Folge weiter nach vorn. Bis kurz vor dem Schlusspfiff stand es 3:0 für den MSV, dann kam Saarbrücken durch zwei schnelle Treffer noch einmal gefährlich nah heran.

Zum ersten Sieg im Jahr 2023 hat es am Ende aber trotzdem gereicht und der MSV Duisburg konnte sich in der Tabelle der 3. Liga auf den zehnten Platz verbessern. Mit seinem Tor hatte Jander den Erfolg der Meidericher eingeleitet. "Für Caspar Jander freut es mich besonders. Er ist mit 19 Jahren sehr abgeklärt. Das Tor war einfach klasse. Da geht mir das Herz auf", lobte MSV-Präsident Ingo Wald den Youngster schon in der Halbzeitpause am Mikrofon von Magenta Sport. Und es sollte eine weitere Premiere für den Mittelfeldspieler geben: Die FuPaner wählten ihn im Anschluss in die Elf der Woche. Auf diese Meilensteine kann er weiter aufbauen. Am kommenden Montag ist er dann mit den Zebras gegen den SV Waldhof Mannheim gefordert. Cheftrainer Torsten Ziegner dürfte wohl keinen Grund haben, Caspar Jander nicht erneut von Beginn an zu bringen.