Büttelborns Torjäger Sven Becker beendet Karriere Grund sind anhaltende Knieprobleme seit Oktober +++ Gruppenliga-Fußballer starten in Vorbereitung

BÜTTELBORN. Voll einsteigen werden die Fußballer von Gruppenligist SKV Büttelborn in die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Punkterunde an diesem Sonntag. Ohne seinen Torjäger Sven Becker muss das Team ab 11 Uhr beim ersten Training auskommen, denn er musste seine Karriere beenden. Nur punktuell sind die sonstigen Veränderungen, während der Trainerstab die Verträge verlängert hat.

Zurück nach einem halbjährigen Engagement beim SV 07 Raunheim ist Justin Schmidt. Mit ihm kamen aus Raunheim Angelo Dibrizio und Faisal Sarwar. Außerdem hat sich Saki Angelidis den Büttelboner Fußballern angeschlossen, der zuvor in der zweiten Mannschaft des SC Viktoria Griesheim gespielt hat. Den Verein verlassen haben Bugrahan Özcelik (Hellas Rüsselsheim) und Leon Müller, der nun in Rheinhessen wohnt und sich deshalb der TuS Framersheim angeschlossen hat.

Hart trifft die SKV Beckers Aus. Seit Oktober 2022 stand der Torjäger verletzungsbedingt nicht mehr zur Verfügung. „Er muss auf ärztliches Anraten wegen anhaltender Knieprobleme seine aktive Karriere beenden“, erklärt der Sportliche Leiter Jörg Nowka. Ein schmerzlicher Verlust für das Büttelborner Gruppenligateam, denn der Angreifer hatte in der vergangenen Saison 17 Tore erzielt und in der laufenden Saison schon sechsmal getroffen. Becker wird nun im Trainerteam mitarbeiten und Zweitmannschaftscoach Michael Allers unterstützen.

Vertragsverlängerungen in Büttelborn

Zwischenzeitlich hat die SKV die Verträge mit dem Sportlichen Leiter Jörg Nowka, Gruppenliga-Trainer Francisco Ortega und dessen Assistenten Steffen Kühn verlängert. „Kiki“ Ortega formte mit seinem Trainerteam eine gute Mannschaft, in der immer wieder Talente eine Chance erhalten. Die in der A-Liga aktive zweite Mannschaft wird weiterhin von Michael Allers betreut, die Torhüter von Bastian Stenzel. Ein erster Test steht am 29. Januar an, wenn die beiden Büttelborner Mannschaften bei Germania Eberstadt zu Gast sind.