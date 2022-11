BSV Rehden überglücklich nach Sieg gegen Kickers Emden Erlösung nach frühem Schreckmoment.

Es war die von vielen erwartet schwere Nummer für Rehdens Kicker gegen den Tabellenletzten der Regionalliga Nord aus der VW-Stadt Emden. Am Ende gab es einen knappen, aber verdienten 2:1 Sieg der Hausherren, nachdem die Gäste früh in der 6. Minute durch Ayodeji Adeniran mit 0:1 in Führung gegangen waren. Zwischen der 56. und 64. Minute konnten die Rehdener BSV-Kicker die Partie dann zu ihren Gunsten drehen. Ebrima „Bolly“ Jobe zum 1:1 und Lovro Sindik zum 2:1 waren die Zwei die erfolgreich bei den Kickers einlochten und ihre Farben zu einem erfolgreichen Hinrunden Abschluss verhalfen.

255 Zuschauer und VIP-Gäste kamen bei kaltem, aber sonnigen Fußball Wetter in der Rehdener Fussball-Arena und sahen eine Partie, die die Gäste lange offenhalten konnten. Rehdens Coach Kristian Arambasic war es der schon frühzeitig vor diesem Gegner gewarnt, und so hatte seine Anfangself keine großen Änderungen gegenüber dem HSV-Spiel der letzten Woche. Da las man nur wie bereits angekündigt: Shamsu Mansaray für Ebrima Jobe der eine Pause erhielt.

Der Oldenburger Jannik Weinkauf heute Referee der Partie, leitete nun eine Partie in der Rehdens Kicker gut in die ersten Minuten kamen, aber nach sechs Minuten, nachdem Josip Tomic im Mittelfeld den Ball verlor und sich seine Innenverteidigung anschließend gegen den Emdener Ayodeji Adeniran nicht einig war, fiel durch diesen das Führungstor der Gäste zum 0:1 Rückstand. Adeniran konnte seinen Schuss auf der rechten Seite aus 14 Meter ins lange Eck erfolgreich am Rehdener Keeper Flemming Niemann vorbeibringen. Rehden geschockt – und Tido Steffens kurz danach fast noch mit dem 0:2, doch er verzieht knapp. Die ersten 20 Min. sind vorüber da bleibt beim BSV Shamsu Mansaray nach einem Foul liegen. Muss behandelt werden, aber es geht für ihn nicht weiter und er wird gegen Ebrima Jobe ausgewechselt.

In der weiteren Spielzeit der ersten Hälfte schaffen es die Mannen, um Rehdens Mannschaftsführer Pierre Becken nicht für sich ein eigenes Übergewicht zu schaffen. Viele zweite Bälle gehen zum Gegner und der langen Variante fehlt es häufig an Genauigkeit. Selbst wenn es mal im Emder Strafraum gefährlich wird ist Kickers Keeper Isaak Djokovic zur Stelle oder es ist der mangelnden Chancenverwertung der Rehdener zuzuschreiben, dass man nicht erfolgreich abschließt. Gleiches gilt bei Rehdens Ballfänger Flemming Niemann auf heimischer Seite. Bis zur Halbzeit hätten es aber gut und gerne auf beiden Seiten ein, zwei Tore mehr sein können. Dem war aber nicht so, deshalb gingen nach 45 Minuten beide Seiten mit der knappen 1:0 Gästeführung in die Kabinen.

In der Pause blieb es in Rehdens Kabine ruhig, Coach Kristian Arambasic mahnte seine Jungs zur Ruhe und nicht den Fehler Norderstedt noch einmal zu machen. Sie hielten sich an seine Vorgaben und gingen besonnen in die Aufholjagd.

Nach 3 Minuten der erste Freistoß für die Schwarz-Weißen und „Bolly" kommt aussichtsreich zum Kopfball doch hier pariert noch der Emder Keeper Isaak Djokovic. Rehden jetzt besser im Spiel, hat klare Spielvorteile auch der Tabellenletzte kann nicht mehr für die Entlastung sorgen, die sie bräuchten. Dafür sammeln sie gelbe Karten. In der 57. Minute ist es dann Zeit für den Rehdener Ausgleich. Ein von Niklas Kiene geschlagener langer Ball wird auf dem Weg zum Tor von Julijan Popovic abgefälscht. Im Anschluss sind sich die Emder Milad Faqiryar und Marvin Eilerts nicht einig wer den Ball übernimmt, sodass der eingewechselte Ebrima „Bolly“ Jobe dazwischen sprintet und zum Torschützen des 1:1 für den BSV wird.

In der 64. Minute dann die Entstehung des Siegtreffers für die Hausherren. Niklas Kiene bringt eine hohe Flanke in den Emder Strafraum, die aber Malik Memisevic nicht verwerten kann. So kommt der Ball zum ebenfalls eingewechselten und am Strafraum freistehenden Lovro Sindik der aus 16 Metern an den linken Pfosten des langen unteren Eck des Emder Torwarts zielt und sehr zum Jubel seiner Elf zum 2:1 Siegtreffer einlocht.

Die Wende ist geschafft und die neue Heim-Siegesserie kann beginnen. Damit nicht genug, wir gehen in die 77. Minute und dort ertönt ein Elfmeterpfiff von Schiri Jannik Weinkauf als der Rehdener Malik Memisevic zu Boden geht. Wütende Emder Proteste nutzen nichts. Am Ende läuft Niklas Kiene an und schießt flach ab, doch Emdens Keeper Isaak Djokovic hält! Es bleibt auch nach 95! Minuten beim Rehdener 2:1.

Alle beim BSV hoffen das die schwere der Knöchel-Verletzung von Shamsu Mansaray nicht so heftig ist wie angenommen. Die Krankenaus Diagnose steht noch aus aber wir wünschen dir alles erdenklich Gute, dass er schnell wieder auf die Beine kommt.

Weiter geht es für den BSV in der nächsten Woche mit einem weiteren Heimspiel am Samstag, den 26.11.2022 um 15:00 Uhr in den Waldsportstätten. Gegner ist der Bremer SV auch ein Kandidat im Abstiegskampf.

BSV Rehden: Flemming Niemann, Julijan Popovic, Daniel Haritonov, Pierre Becken, Niklas Kiene, Malik Memisevic (90+3. Moody Chana) , Tony Lesueur (64. Angelos Argyris), Shamsu Mansaray (10. Ebrima Jobe), Josip Tomic (64. Lovro Sindik), Kevin Coleman, Alessio Arambasic (88. Leonardo Cristescu).

Trainer: Kristian Arambasic

Torfolge: 0:1 Ayodeji Adeniran (6.); 1:1 Ebrima Jobe (56.); 2:1 Lovro Sindik (64.)

Schiedsrichter: Jannik Weinkauf (Oldenburg) – Assistenten: Daniel Piotrowski (Wistedt), Andre Eikens (Meppen)

Zuschauer: 100 in den Waldsportstätten