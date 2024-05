Bornschein unterschreibt Profivertrag: "Ich bin ein Kind des Ostens"

Beim FC Erzgebirge Aue wurde der Angreifer am Donnerstag als erster externen Neuzugang für die Saison 2024/25 vorgestellt. Beim Drittligisten unterschrieb Bornschein, der aktuell noch für die Zweite von Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern spielt, einen Zweijahresvertrag. Für den Stoßstürmer erfüllt sich damit ein Kindheitstraum. "Die Gespräche mit den Verantwortlichen und meine beiden Besuche vor Ort haben total Lust auf die Aufgabe gemacht", sagt Bornschein. Zum Spielerprofil:

"Wir wollen unsere offensiven Positionen personell weiter verstärken. Dazu gewinnen wir mit Ricky Bornschein einen Spieler, der einen spannenden Karriereverlauf genommen hat, über großes Entwicklungspotential verfügt und in unser gesuchtes Positionsprofil passt", freut sich Aues Sportgeschäftsführer Matthias Heidrich über die Verpflichtung.

Für die Herren seines Kindheitsclubs FC ZWK Nebra debütierte der großgewachsene Stürmer von sieben Jahren als Jungspund in der Kreisoberliga. Über die Verbandsligisten VfB IMO Merseburg und SV Edelweiß Arnstedt führte der Weg in die Oberliga zum 1. FC Merseburg und zum SV Blau-Weiß Zorbau. Vor allem bei seiner letzten Station im Süden von Sachsen-Anhalt gelang ihm unweit seiner Heimat mit 27 Treffern in 45 Partien der Durchbruch, empfahl sich dort für die Regionalliga. Bei der Fürther Zweitvertretung etablierte sich der Angreifer schnell, steht in dieser Saison bereits bei 16 Treffern.