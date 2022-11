Triff die Stars: Egal ob vor Ort oder im Live-Stream! Das persönliche Gespräch mit den Profis und Amateur-Legenden ist unser Erfolgsfaktor. Ein Tag ohne Live-Interview ist bei uns ein verschenkter Tag.

Bock auf ein bezahltes Praktikum bei FuPa Oberbayern? Komm ins Team! Bei uns holst du dir Know How, mit dem du in jedem Beruf durchstarten kannst: Social Media, Livestreams, Interviews führen und, und, und!

Du brennst für den (Amateur)-FUSSBALL? Du siehst deine Zukunft im Sportjournalismus? Dann starte deine Karriere bei uns! Arbeiten kannst du bei uns im Pressehaus München oder im Home-Office! Von jedem Ort der Welt. Uns ist nur ein Punkt wichtig: Dass Du Dich für den Fußball zerreißt! Und unsere Redaktion nach vorne bringst

Näher an den Profis und Amateurfußballern kannst du nicht dran sein! Wir brennen jeden Tag für den Amateur- und Profi-Fussball. Unser Ziel: Jeder Amateurklub soll auf unserer Website präsentiert werden wie ein Champions-League-Teilnehmer. Im FuPa/Fussball Vorort-Team arbeiten – das bedeutet:

Verantwortung übernehmen

Zusammen leben wir unsere Leidenschaft für den Fußball in einem jungen Team aus.

Bei erfolgreichem Praktikum: Ausgezeichnete Perspektiven (freie Mitarbeit, Volontariat, usw.) für eine weitere Karriere bei Ippen Digital Media. HIER BEWERBEN: https://ippen-digital.jobbase.io/job/2n8e23fd Was wollen wir mit Dir erreichen? Als Praktikant bist Du vom ersten Tag an ein vollwertiges Mitglied der Redaktion. Du arbeitest nicht nur für FuPa! Deine Artikel laufen auch auf den Portalen tz.de und merkur.de und in den Tageszeitungen des Münchner Merkur. Deine Aufgabenbereich: FC Bayern II, TSV 1860, SpVgg Unterhaching, Türkgücü München, Instagram und Facebook, Live-Interviews führen, Berichte schreiben - von der 3. Liga bis zur C-Klasse.







Nach einer Einarbeitungszeit übernimmst Du eigenständig Aufgaben und verantwortest deinen eigenen Arbeitsbereich – so kannst Du von Anfang an deine Ideen mit einbringen.



Das erwartet Dich bei uns! Du... ... Arbeit im Home-Office an jedem Platz dieser Welt und/oder im modernen Pressehaus in München.

.... verfasst eigene Beiträge und Interviews für FuPa sowie für tz.de und merkur.de

.... schreibst regelmäßig Berichte über FC Bayern München II, TSV 1860 II und SpVgg Unterhaching, Türkgücü München und andre Teams aber der Regionalliga Bayern abwärts

.... gestaltest den Facebook- und Instagram-Auftritt aktiv mit

.... führst Live-Interviews mit bekannten Sportlern und Trainern aus dem Amateurbereich und Profi-Nachwuchs

.... erfasst die Print-Artikel des Münchner Merkurs und der Heimatzeitungen für den Online-Auftritt

.... bist Ansprechpartner für Vereine und Sportler

.... bist voll integriert in alle redaktionellen Abläufe



Antonio und Nico im Olympia-Stadion. Beide sind heute Volos beim Münchner Merkur und der tz.

Deine Qualifikationen! Du ....

... lebst den Amateurfußball

... spielst am besten selbst in einer Mannschaft

... bist sehr online-affin und findest dich auf Facebook, Instgram,YouTube etc. zurecht

... kannst gut schreiben und möchtest eigene Geschichten umsetzen

... bist anpassungsfähig und arbeitest dich schnell in neue Systeme ein

... hast Spaß, in einem kleinen Team Verantwortung zu übernehmen

... erledigst deine Aufgaben äußerst zuverlässig HIER BEWERBEN: https://ippen-digital.jobbase.io/job/2n8e23fd

Deine Zukunft im Sportjournalismus beginnt bei uns! Leistungsbereitschaft zahlt sich aus: Viele Kolleginnen und Kollegen haben nach einem Praktikum bei uns ihren Weg im Sportjournalismus gefunden!



Wir kennen die Chefredakteure und Verantwortlichen bei den Top-Clubs persönlich. Wer bei uns Gas gibt, den empfehlen wir weiter! JA! Wir bezahlen dein Praktikum! Aber Geld sollte nicht deine Motivation sein, uns zu schreiben!





Wir bieten dir:

einen attraktiven Arbeitsplatz im Herzen Münchens direkt am Hauptbahnhof. Du erlebst, wie eine der erfolgreichsten Online-Redaktionen Deutschlands trotz Coronakrise arbeitet

ein angenehmes Betriebsklima mit jungen, kreativen und motivierten Kollegen

eine gerechte Bezahlung und Möglichkeiten zur eiterentwicklung bei einem in der Region Oberbayern festverwurzeltem Medienunternehmen



Interviews mit Profis und Amateurfussballern gehören bei uns zum Arbeitsalltag.





Du willst zu uns kommen? Dann möchten wir Dich gerne kennenlernen! Wir freuen uns über Deine Bewerbung mit Angabe Deines möglichen Eintrittstermins über unser Onlineformular. Ein Anschreiben ist zwingend erforderlich. HIER BEWERBEN: https://ippen-digital.jobbase.io/job/2n8e23fd