Blau-Weiß Wickrathhahn verpflichtet Christian Engels Der 31-jährige Angreifer wechselt vom Bezirksligisten TuS Wickrath zum B-Ligisten, für den er schon einmal auflief.

Mit kurzen Unterbrechungen für Aufenthalte beim 1. FC Mönchengladbach, dem VfB Korschenbroich und auch schon einmal in Wickrathhahn hat Engels in dieser Zeit weit überwiegend für die Wickrather gespielt. In der Saison 2013/14 schoss er dabei in der Kreisliga A 40 Tore, ein Jahr später ließ der heute 31-jährige Stürmer noch einmal 39 Treffer in einer Spielzeit folgen. In seiner ersten Zeit in Wickrathhahn waren es in der letztlich Saison 2017/18 in der Kreisliga B in 24 Spielen 29 Tore, für die Wickrather dann in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 noch einmal 14 Tore in 17 Partien. Danach gelang es Engels nicht mehr, sich einen echten Stammplatz beim TuS zu erarbeiten.

Auf eine Torquote wie die in der B-Liga-Saison 2017/18 in Wickrathhahn hoffen die Blau-Weißen in dieser Spielklasse noch einmal. "Wir haben Christian Engels aus Wickrath verpflichtet, was im Kampf um den Aufstieg für uns, so denken wir, zum „Ass im Ärmel“ werden könnte", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. In Gruppe 1 der Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen belegen die Wickrathhahner den ersten Tabellenplatz, allerdings nur einen Zähler vor dem KFC Welate Roj auf Platz zwei und fünf vor dem SC Viersen-Rahser auf Platz drei, allerdings haben die beiden Verfolger je noch ein Spiel weniger auf dem Konto. Während einige Liga-Konkurrrenten mehr Treffer als die Wickrathhahner erzielt haben, so sind die nur elf Gegentreffer in 15 Partien das Maß der Dinge in der Spielklasse. Somit hoffen die Blau-Weißen nun darauf, mit Engels offensiv noch einen Schub zu bekommen.

Am Dienstag sind die Wickrathhahner in der letzten Vorrundengruppe der Hallenstadtmeisterschaft am Start.