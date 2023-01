Mohamed Dahas wechselt von Eintracht Hohkeppel zum FC Blau-Weiß Friesdorf. – Foto: Michael Kleinjung

Blau-Weiß Friesdorf schnappt sich Mohamed Dahas Mittelrheinliga: Mohamed Dahas wechselte im Sommer mit reichlich Vorschusslorbeeren zu Eintracht Hohkeppel. Nach einem halben Jahr zieht es ihn jetzt schon weiter zum FC Blau-Weiß Friesdorf.

Eins ist sicher: Mohamed Dahas weiß, wie man in der Mittelrheinliga Torgefahr ausstrahlt. Beim FC Hennef war er in vergangenen Saison Dreh- und Angelpunkt in der Offensive, steuerte in 30 Spielen 18 Tore und neun Assists bei. Mittelrheinliga-Aufsteiger Eintracht Hohkeppel schlug zu- ganz nach dem Selbstbewusstsein der Eintracht. Bei dem Schritt nach Hohkeppel habe im Sommer "alles gepasst", betonte Dahas im Sommer gegenüber FuPa Mittelrhein.

Trotzdem geht es jetzt schon wieder weiter, unzwar mit einem Wechsel innerhalb der Liga: Dahas zieht es Tabellen-15. FC Blau-Weiß Friesdorf. Und das obwohl Dahas in der Hinrunde durchaus gesetzt war, 15 Mal zum Einsatz kam und zwölf Mal sogar von Anfang an spielte. Seine Torgefahr bekam der 27-Jährige indes nicht so effektiv auf den Rasen, wie noch in Hennef. Zur Winterpause stehen drei Tore und vier Vorlagen zu Buche. >>> Das ist Mohamed Dahas Transfer-Coup für Friesdorf Dass er für Friesdorf eine große Verstärkung werden dürfte, steht wohl außer Frage. Die Blau-Weißen stecken tief im Abstiegskampf und stellen die zweitschwächste Offensive der Liga. Ein Neuzugang wie Dahas dürfte dort sofort Abhilfe schaffen.