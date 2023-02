Blau-Weiß Farnstädt verpflichtet Offensivtalent aus dem HFC-Nachwuchs Verbandsliga +++ Youngster Leon Seemann läuft künftig für die Blau-Weißen auf

In den Testspielen hat Leon Seemann seine Qualitäten bereits nachweisen können. Beim 4:2-Erfolg über den Landesligisten SV Romonta Stedten erzielte der Neuzugang des SV Blau-Weiß Farnstädt einen Doppelpack, beim 4:2 über Landesklasse-Vertreter TSV Leuna netzte er erneut.

Der 17-Jährige wechselte im Winter von der U19 des Halleschen FC aus A-Junioren-Regionalliga zum Herren-Verbandsligisten, bei dem er auf einige ehemalige HFC-Schützlinge traf. Offensive Durchschlagskraft können die Blau-Weißen gebrauchen: Mit 18 Treffern stellte der Tabellenvorletzte in der ersten Saisonhälfte den zweitschlechtesten Angriff. Zumindest in den Testspielen deutete Neuzugang Leon Seemann an, dass er daran etwas ändern könnte. Zum Spielerprofil:

>> Leon Seemann

