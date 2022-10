Bittere Heimpleite für den SC Hofstetten

Dem Sportclub Hofstetten gelang in der Fußballverbandsliga nicht der erhoffte Befreiungsschlag im Kellerduell, gegen den SV Bühlertal gab es eine unerwartete 0:4-Heimniederlage.

Im Hofstetter Waldsee-Stadion waren gerade 45 Sekunden auf der Uhr, als Schiri Josef Mourad einen Freistoß in der linken Hofstetter Hälfte pfiff. Nico Westermann brachte das Leder gefährlich vor das von Philipp Lupfer gehütete Tor, wo Jonas Schneider völlig blank aus acht Metern einköpfen konnte - 0:1. Alles durfte passieren, nur dies nicht, denn die Gastgeber erholten sich von diesem Schock nicht mehr. Um so mehr spielte den Gästen die frühe Führung in die Karten, denn jetzt konnte sich die Elf von Jürgen Schnurr aufs Kontern verlegen. Immer wieder angetrieben von SC-Spielertrainer Dennis Kopf versuche Hofstetten – um die Gästeführung auszugleichen – strukturelle Angriffe zu starten, die aber nur sporadisch glückten. Oft wurde auch die falsche Entscheidung getroffen, so als sich Giulio Tamburello gekonnt über rechts durchgesetzt hatte und in den Rücken der SVB-Abwehr passte. Diese gute Möglichkeit fand jedoch keinen Abnehmer. Kurz zuvor spielte Moritz Keller zu seinem Keeper Noah Wahl, der das Leder mit der Hand aufnahm. Indirekter Freistoß für Hofstetten sieben Meter halblinks vor dem Tor – eine gute Möglichkeit für den Ausgleich - die ungenutzt blieb. Ein Hofstetter Fehlpass beim Spielaufbau leitete dann das 0:2 ein. Nico Westermann wurde mit einem schnellen Diagonalball bedient, umkurvte Philipp Lupfer im Hofstetter und hatte keine Mühe das Leder zu platzieren. Der Sportclub zeigte sich dennoch bemüht auch diesen Rückstand wettzumachen. Doch mehr als zwei, drei Halbchancen sprangen nicht dabei heraus. Die Gastgeber hatten sogar noch Glück, dass Marcel Heller bei einem Konter kurz vor der Pause alleine auf das Hofstetter Tor zulaufend die falsche Entscheidung traf und Philip Keller zu spät bediente. Zur Halbzeit hätte es jetzt auch 0:3 stehen können. Nach Wiederbeginn zeigte sich Hofstetten präsenter, doch der Treffer fiel wieder auf der anderen Seite. Philip Keller ging über rechts durch, und seine Flanke nahm Nico Westermann direkt - 0:3 in der 62.Minute. Das Spiel war damit entschieden. Doch Hofstetten war bemüht um den Ehrentreffer, kämpfte und erarbeitete sich nun einige echte Chancen. Wie eine Ohrfeige in dieser guten Hofsetter Phase war dann das 0:4 durch den eingewechselten Marius Ion in der 78. Minute, der einen Angriff erfolgreich abschloss. Sechs Schüsse aufs Hofstetter Tor, und viermal musste Philipp Lupfer den Ball aus dem Netz holen, was für eine Quote. Doch auch in dieser Phase probierte Hofstetten nochmals alles. Doch mehr als ein Pfostentreffer von Jannik Schwörer sprang nicht heraus. Und auch die Gäste scheiterten noch am Aluminium, Dylan Fernandes war zu eigensinnig und schloss aus spitzem Winkel ab

SC Hofstetten. Lupfer, Kopf, Neumaier m., Esslinger, Krämer M., Schwörer, Krämer J. (77. Hauer), Schätzle, Kinast, Tamburello, Neumaier J., (48. Bader)

SV Bühlertal. Wahl, Haug, Heller, Schnurr (74. Fernandes), Keller P., Keller Mo. (78.Keller Max.).,Metzinger, Friedmann, Westermann (75. Scharer), Schneider, Dörflinger (63. Ion)