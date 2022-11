Bissiger FSV Rheinfelden überrollt den FC Zell mit 8:1

Das Schöne am Sport ist seine Unberechenbarkeit. Die Fußball-Landesliga beispielsweise hat in schöner Regelmäßigkeit überraschende Resultate parat. Binnen einer Woche kann sich für eine Mannschaft alles umkehren. So hätte der FSV Rheinfelden zuletzt beim 0:0 gegen den SV Kirchzarten nochmal 90 Minuten dranhängen können, an diesem Tag sollte wohl einfach kein Tor gelingen. Nun aber, beim FC Zell, reichten 90 Minuten für ein Torfestival. Als der Schlusspfiff ertönte, stand es 8:1 (3:1) für die Rheinfelder.

„Wir haben sehr viele Sachen sehr gut umgesetzt“, fiel Musa Muslius Fazit wenig überraschend positiv aus. Und im Vergleich zum torlosen Remis gegen Kirchzarten, so konstatierte der FSV-Trainer, „war der unbedingte Wille, gewinnen zu wollen, mehr zu spüren“. So geschmeidig es für die Rheinfelder lief, so bitter endete das Duell für den Aufsteiger aus Zell, der eine Woche zuvor noch 4:2 beim SV Weil gewonnen hatte. „Das Glück, das wir vielleicht dort hatten, lief diesmal gegen uns“, meinte FCZ-Coach Lars Müller.

Müller vermisst bei seiner Elf die Giftigkeit und Galligkeit

„Wir haben gegen einen guten Gegner gespielt, der sehr effizient und abgezockt war“, sagte der Zeller Trainer. Und er hätte sich noch mehr jener Attribute, die die Rheinfelder auf den Platz brachten, auch bei den Seinen gewünscht. Bei seiner Elf vermisste Müller „die Giftigkeit und Galligkeit“, während die Gäste in den Zweikämpfen bissiger gewesen seien. „Wenn sie den Ball verloren haben, sind sie bissig hinterher“, so Müller, zudem habe der FSV seine Aktionen „sehr entschlossen zu Ende gespielt“.

Musliu sah seine Elf im Vorteil, „bis auf eine Phase von zehn bis 15 Minuten, in der wir die Kontrolle abgegeben und den Gegner ins Spiel gebracht haben“. In diese Phase vor dem Pausenpfiff sei auch der 1:2-Anschlusstreffer der Gastgeber durch Kevin Weiß (42.) gefallen, „wir ließen Zell zu zwei, drei Möglichkeiten kommen“, bemängelte Musliu. Doch den möglichen Ausgleich verpassten die Grün-Weißen, stattdessen stellte Ivan Atlija unmittelbar vor der Pause auf 3:1. Dies „nach der dritten Ecke in Folge, die wir nicht klären können“, so Müller.