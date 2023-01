Birkenfelder Hartplatz plötzlich kein Faktor mehr? Winter-TÜV: SCB hat in dieser Bezirksliga-Hinrunde ungewöhnlich viele Heimspiel-Punkte abgegeben

Birkenfeld. Es gab Zeiten, da war der Birkenfelder Hartplatz gefürchtet, vor allem bei den Vereinen aus dem Fußballkreis Bad Kreuznach. In der laufenden Runde scheint dieser Heimvorteil verpufft zu sein. Denn in dem betreffenden Ranking belegt der SC Birkenfeld lediglich den viertletzten Platz. Nur drei Siege aus neun Spielen (1 Remis, 5 Niederlagen) stehen für die Mannschaft von Jens Hoferichter und Tobias Jung zu Buche. Da man in der Fremde aber ordentlich punktete, steht man zum Jahreswechsel über dem Strich auf Tabellenplatz zwölf (20 Punkte). „Die neuen Spieler haben sich super eingebracht und wir haben vor allem zu Saisonbeginn gute Spiele gezeigt“, erinnert sich Tobias Jung, der aber anmerkt: „Dafür haben wir aber zu selten gepunktet.“

Genau an dieser fehlenden Konstanz in den Leistungen sowie „der defensiven Stabilität und Abschlussqualität“ wolle man arbeiten, damit in der Restrückrunde dann wieder öfter Zählbares herumkommt, wenn das eigene Engagement stimmt. Mit Leon Korn, der vom SV Reichenbach zum SC wechselt, vermelden die Birkenfelder einen Neuzugang. Abgänge gibt es keine. Und auch auf der Trainerbank lautet Konstanz das Erfolgsrezept. Sowohl Jens Hoferichter, als auch Tobias Jung werden den SC Birkenfeld auch in der Saison 2023/2024 coachen.