Birkenauer Wintercup: Faire Spiele in gut gefüllter Halle Nach zweijähriger Corona-Zwangspause treten beim Wintercup des VfL Birkenau auch erstmals die Frauen an

Birkenau. Die Halle ist gut gefüllt, da macht der sportliche Wettstreit gleich doppelt Spaß. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat der VfL Birkenau in diesem Jahr wieder zum Wintercup in der Langenberghalle eingeladen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“, sagt Vereinssprecher Bernhard Bitsch und berichtet von einer überaus gelösten Stimmung und fairen Spielen. „Die Schiedsrichter haben wenig zu tun.“

Erstmals in der traditionsreichen Geschichte des Wintercups fand auch ein Frauenturnier statt und die bisherige Ortsmeisterschaft wird als klassischer Hobby-Wettbewerb durchgeführt. Die Teams kommen überwiegend aus der nahen Umgebung und mit Ausnahmen beim Hobby- sowie Damenturnier ist der Gastgeber stets mit mindestens einer Mannschaft vertreten. So fiel der Startschuss am Dienstagvormittag mit der U17-B-Jugend, gefolgt vom Hobbyturnier. Bei der B-Jugend setzt sich das Team Birkenau aus VfL-Akteuren zusammen, die bei der TSG 91/09 Lützelsachsen ein Zweitspielrecht haben. Hier setzte sich im Finale die TSG 62/09 Weinheim mit 4:0 gegen VfR Mannheim durch. Dritter wurde TSV Amicitia Viernheim und auf dem vierten Platz landete die TSG Lützelsachsen. „Das Turnier fand mit der TSG 1862/09 Weinheim einen absolut verdienten Sieger und blieb ohne negative Vorkommnisse“, lautet das Fazit vom sportlichen Leiter Andreas Tschunt. Wobei das mit Komplettbande und Hallenfußballtoren versehene Spielfeld für zusätzlich schnellen und attraktiven Fußball sorgte.

JFV Bensheim/Auerbach siegt bei D-Jugend-Turnier

Beim Hobby-Turnier setzte sich das Team Vatos Locos im Finale 5:4 gegen Team Fox durch. „In einem fairen und von Spannung geprägten Wettbewerb setzte sich am Ende vor toller Zuschauerkulisse die Routine auf dem Feld durch“, kommentiert Tschunt.

Am Mittwoch startete die U13-D-Jugend den Turniertag schon früh am Morgen, der vom Wettbewerb der Damen abgeschlossen wurde. Siegerpokal und Medaillen der D-Jugend gingen an die erste Mannschaft des JFV Bensheim/Auerbach. „Es herrschte eine tolle Atmosphäre unterm Birkenauer Hallendach“, attestiert Tschunt auch hier einen fairen Wettbewerb.

Fee Daum ist beste Spielerin des Damenturniers