Hessenliga: RW mit einer Premiere als Ziel

Die Spieler von RW Walldorf erwarten einen hochmotivierten Gegner am kommenden Hessenliga-Spieltag. – Foto: Jan-Niclas Grömling

Walldorf. Im Gegensatz zum SV Rot-Weiß hat der FC Hanau 93, bei dem die Walldorfer Hessenliga-Fußballer an diesem Samstag (15 Uhr) gastieren, den Klassenerhalt noch nicht sicher. RWW-Trainer Artur Lemm stellt seine Mannschaft also auf einen hoch motivierten Gegner ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Der Coach des Hessenligisten ließ sich in der Pressekonferenz nach dem jüngsten Punktspiel gegen den SV Steinbach (4:0) gerne von seinem Trainerkollegen Petr Paliatka beglückwünschen, dass sich die Rot-Weißen keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen müssen. Denn selbstverständlich findet Lemm diese Leistung keineswegs, wie er betont: „Ich kenne ungefähr die Etats dieser Liga, und ich weiß, dass wir uns da im unteren Mittelfeld bewegen.“ Mit diesen Mitteln gelte es in Walldorf, Jahr für Jahr eine talentierte, ehrgeizige Mannschaft zusammenzustellen, die möglichst häufig ihr maximales Leistungsvermögen auf den Platz bringe. So gelinge dem Team dann ein solider Mittelfeldplatz, bestenfalls sogar etwas mehr.

Für das Hanau-Spiel hat Lemm eine Premiere als Ziel ausgegeben: Erstmals seit der gemeinsamen Hessenliga-Rückkehr beider Vereine vor fünf Jahren will Waldorf bei den 93ern punkten. Fraglich ist, ob Benedikt von Hagen (muskuläre Probleme) mitwirken kann. Der am Knöchel lädierte Tewen Spamer, der beim Walldorfer Kreispokalsieg am Mittwochabend (5:2 gegen Gruppenligist SKV Büttelborn) geschont worden ist, kann indes wieder spielen. Kian Rebner überlässt der Trainer die Entscheidung unterdessen selbst, ob er in Hanau oder zeitgleich bei der U19 der Rot-Weißen spielen will. Die Walldorfer A-Junioren können im Verbandsliga-Spitzenspiel gegen den zweitplatzierten SV St. Stephan vorzeitig die Meisterschaft perfekt machen. U23: Glaube an erneuten Erfolg gegen Bad Homburg