Verbandsliga: Einfache Vorgabe für die Rot-Weißen

Darmstadt. Die Vorgabe ist einfach: RW Darmstadt braucht am Sonntag (15 Uhr) im Spiel der Verbandsliga gegen Pars Neu-Isenburg einen Sieg. Aktuell ist der Tabellenzweite (58) den drittplatzierten Rot-Weißen sechs Punkte voraus. Verlieren die Darmstädter also, ist das wohl der K.o. im Kampf um den zweiten Rang, der zur Relegation berechtigt.

„Wenn wir weiter eine Chance haben wollen auf Platz zwei, muss ein Dreier her“, wird Dominik Lohrer daher deutlich. Noch vor einer Woche hatte es der RW-Trainer mit seinem Team selbst in der Hand, war im Rennen um den Relegationsrang im Vorteil. Doch nach der Niederlage in Dortelweil und dem Neu-Isenburger 3:0-Erfolg im Nachholspiel in Fehlheim am Mittwoch hat sich die Lage geändert. Selbst wenn die Rot-Weißen gewinnen sollten gegen Pars, müssen sie in den restlichen Spielen auf Schützenhilfe hoffen. Die freilich nichts hilft, wenn sie ihre Hausaufgabe nicht lösen.