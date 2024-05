Gruppenliga: Aufsteiger-Duell im Abstiegskampf

Darmstadt. In der Gruppenliga Darmstadt stehen sich am Sonntag (Anstoß aller Partien ist um 15 Uhr) die Aufsteiger SKG Bickenbach und SG Modau gegenüber – und dies im Zeichen des Abstiegskampfs. Zweifellos ist Bickenbach unter größerem Druck als die Gäste, die fünf Zähler mehr auf dem Konto und ein Spiel weniger ausgetragen haben. Ein Ergebnis wie im Hinspiel (1:1), würde eher Modau helfen. Bickenbach muss drei Zähler einfahren, wenn man sich Hoffnungen auf den Klassenerhalt bewahren möchte.

So., 05.05.2024, 15:00 Uhr

Auch der FC Alsbach steht weiter unter Zugzwang. Ein Sieg gegen Büttelborn ist Pflicht, um sich weiterhin die Aussicht auf den Klassenerhalt zu wahren. Zumal der FCA Revanche für die bittere 1:2-Niederlage in Büttelborn nehmen will, die erst in der Nachspielzeit besiegelt wurde.