GL: Für Geinsheim ist es an der Zeit

Gross-Gerau. Egal wer, für die Teams aus dem Kreis Groß-Gerau geht es an diesem Spieltag der Gruppenliga um Punkte für den Klassenerhalt. Während Dersim Rüsselsheim und der SV 07 Geinsheim dabei Heimrecht genießen, müssen die SKV Büttelborn und der VfB Ginsheim auswärts ran. Spitzenreiter VfR Groß-Gerau ist zwar spielfrei, bleibt aber auf jeden Fall vorne in der Tabelle.

Dersim Rüsselsheim – SG Wald-Michelbach (Sonntag, 14 Uhr). Mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit holten sich die Rüsselsheimer vergangenes Wochenende einen klaren 4:0-Sieg beim SV Münster und stehen nun unter den Top Sechs. Sechs Punkte liegt Dersim im engen Mittelfeld vor dem Relegationsplatz. Ein Vorsprung, den sie am Sonntag gegen die SG Wald-Michelbach weiter ausbauen wollen.

So., 05.05.2024, 14:00 Uhr

Es wird Zeit für einen Sieg für Geinsheim

SV 07 Geinsheim – FSG Riedrode (Sonntag, 15 Uhr). Mit nur noch zwei Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone sind die Geinsheimer, die nach der Hinrunde noch auf dem fünften Rang lagen, mitten im Abstiegskampf angekommen. „Er wird Zeit, dass wir einen Sieg holen“, macht Spielertrainer Kim Ginkel deutlich. Inzwischen ist das Team seit dem 26. November (2:0 gegen Dersim Rüsselsheim) sieglos. So ist es nicht verwunderlich, dass der SV 07 in der Rückrundentabelle mit acht Punkten den vorletzten Rang belegt. Trotz der Misere hält das Team zusammen. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft“, so Ginkel.