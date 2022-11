Biebrich 02: Couragierte Leistung bleibt ohne Lohn Der Verbandsligist mit starkem Auftritt beim Primus, aber ohne Ertrag

Marburg. Biebrich 02 bot eine überzeugende Leistung, ging aber nach denkbar unglücklichem Verlauf bei Primus VfB Marburg leer aus. Bereits am Mittwoch wartet das Pokalduell mit dem starken Kreisoberligisten FC Maroc.

VfB Marburg – FV Biebrich 02 3:2 (1:0). – Biebrichs Blitzzugang Mustafa Yilmaz (ehemals SV Gonsenheim) durfte sofort in der Startelf ran, bildete mit David Meurer das Tandem der Sechser. So, wie es beide aus gemeinsamen Gonsenheimer Zeiten schon kannten. Das Debüt von Yilmaz verlief im Sog einer starken Teamleistung äußerst vielversprechend – am Ende stimmte schlicht einzig und allein das Ergebnis nicht. „Wir haben ein echt gutes Spiel gemacht, waren meiner Meinung nach auch die bessere Mannschaft. Mindestens ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Aber das Spielglück lag bei Marburg“, sah Sportchef Malte Christ die 02er beim Ligaprimus mehr als nur auf Augenhöhe. Beim 1:0 der Gastgeber lieferte Eduardo Landu Mateus ungewollt mit einem Kopfball etwas Vorarbeit.