Bezirksmeisterschaft: Diese Teams sind dabei – Gruppen ausgelost Spielplan der 38. Oberpfälzer Hallenmeisterschaft in Maxhütte-Haidhof ist festgezurrt

Es ist soweit: Nachdem Cham/Schwandorf als letzter der drei Fußballkreise seinen neuen Hallenmeister gefunden hat – mit der SpVgg Pfreimd einen vollauf verdienten –, steht jetzt der Bezirksentscheid vor der Tür. Am kommenden Sonntag rollt ab 13 Uhr in der Stadthalle Maxhütte-Haidhof der Futsalball. Im Rahmen des Kreisfinals in Neunburg vorm Wald wurde die Gruppenauslosung vollzogen. Wir sagen Euch, welche zehn Mannschaften um den Titel kämpfen und wer gegen wen spielt...

Die Hallenmeisterschaften auf Kreisebene ließen alle oberpfälzer Spielleiter ein positives Resümee ziehen. Nach der Zwangspause seien die Turniere als eine Art Neuanfang und ein positives Signal für die nächsten Jahre zu werten, war unisono zu hören. Auch die Zuschauerresonanz war zumindest ein Stück besser als befürchtet.



Folgende Mannschaften haben sich für das Bezirksfinale in den vergangenen Tagen auf sportlichem Wege qualifiziert: ATSV Pirkensee-Ponholz (Kreissieger), TSV Oberisling (Zweiter) und TB/ASV Regenstauf (Dritter) aus dem Kreis Regensburg, SV Waldau (Kreissieger) und SpVgg Vohenstrauß (Zweiter) aus dem Kreis Amberg/Weiden sowie SpVgg Pfreimd (Kreissieger), SV Leonberg (Zweiter) und TSV Stulln (Fünfter) aus dem Kreis Cham/Schwandorf. Weil Waldmünchen und Schwarzenfeld verhindert sind, rutschte Stulln aus dem Kreis 3 nach.



Das Zehnerfeld komplettieren der SV Fortuna Regensburg als Sieger des letztjährigen Futsal-Ligawettbewerbs der Oberpfalz sowie die SpVgg Windischeschenbach als Vertreter des Titelverteidigers SpVgg SV Weiden. Denn weil sowohl Weiden als auch der amtierende Bezirks-„Vize“ TV Wackersdorf aus terminlichen Gründen absagten, rutschte hier Windischeschenbach nach. Des Weiteren bekam Regensburg heuer – genau wie Cham/Schwandorf als „Ausrichter-Kreis“ – einen dritten Startplatz zugesprochen. Um 13 Uhr eröffnen Vohenstrauß und Windischeschenbach das Spektakel, welches gegen 19.15 Uhr im Endspiel gipfeln wird. Die Favoritenrolle geht zweifelsohne an die Hallenexperten der Fortuna Regensburg und an die aus Pfreimd – als Landesligist weist das Duo auch die höchste Spielklasse auf. Ein ausführlicher Vorbericht folgt an dieser Stelle.





Und so sind die Vorrundengruppen ausgelost worden:



Gruppe A: SV Fortuna Regensburg (Landesliga), SpVgg Vohenstrauß (Bezirksliga), ATSV Pirkensee-Ponholz (Kreisliga), SV Leonberg, SpVgg Windischeschenbach (beide Kreisklasse);



Gruppe B: SpVgg Pfreimd (Landesliga), TB/ASV Regenstauf (Bezirksliga), TSV Stulln, TSV Oberisling (beide Kreisliga), SV Waldau (Kreisklasse)



