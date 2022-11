Bezirksliga-Reserven schaffen mit Verstärkungen Minimalziel - auch Grainau siegt A-Klasse: Loshi und Pratz mit Doppelpacks

1. FC Garmisch-P. II – FC Mittenwald 5:3 (2:1)

Schiedsrichter: Jürgen Hornung (TSV Murnau); Zuschauer: 70; Tore: 1:0 Loshi (40.), 2:0 Loshi (43.), 2:1 Schug (45./FE), 2:2 Bielmeier (56.), 3:2 Müller (62./HE), 4:2 Vocaj (76.), 5:2 Naber (83./FE), 5:3 Kunze (84.)

Landkreis – Das erste Finale der Saison wollte die Reserve des 1. FC unbedingt gewinnen. Deutlich wurde das bereits vor dem Spiel beim Blick auf den Kader. In dem befanden sich einige landes- und bezirksliga-erfahrene Kicker, unter anderem Top-Torjäger Moritz Müller. Der durfte aufgrund einer Sperre am selben Nachmittag zuvor für die Erste noch nicht auflaufen, wohl aber später für die Zweite. Ob das wirklich erlaubt war, stellt sich noch raus. Sascha Staab, Coach des 1. FC II, hat Gerüchte von einem Einspruch vernommen. FCM-Trainer Maximilian Tauwald weiß davon nichts. Zugleich zeigt Tauwald Verständnis für den Kader der Garmisch-Partenkirchner: „Hätte ich die Chance gehabt, hätte auch aufgestellt was geht. So ehrlich muss man sein.“ Die höhere Klasse auf dem Papier transportierte der 1. FC auch in Halbzeit eins auf den Platz. „Hätte auch gut 0:3 aus unserer Sicht stehen können“, gesteht Tauwald. Stand aber nur 2:1 für die Gastgeber durch zwei Tore von Beqir Loshi und einem Elfmetertreffer von Markus Schug. In Hälfte zwei aber nahm der FCM das Heft in die Hand, glich zunächst zum 2:2 aus und hatte die dicke Chance zur Führung. Doch die Latte rettete für den 1. FC. „Glück gehabt. Wer weiß, wie das Spiel dann verlaufen wäre“, unkt Staab. Stattdessen ließ Müller vom Elfmeterpunkt das 3:2 folgen. „Bitter. Danach mussten wir aufmachen und Risiko eingehen“, sagt Tauwald. Die Mittenwalder wussten, nur mit einem Sieg hätten sie die Aufstiegsrunde erreichen können. Die Quittung folgte mit 4:2 und 5:2. „Das war eines unserer besten Spiele der Saison, wir haben uns alle reingehängt“, urteilt Tauwald. phi

SC Eibsee Grainau – TSV Murnau II 1:2 (0:1)

Schiedsrichter: Christian Zeilbeck (1. FC Garmisch-Partenkirchen). – Zuschauer: 60. – Tore: 0:1 (8.) Pratz, 0:2 (9.) Gjoxhaj, 1:2 (35.) Wackerle, 1:3 (68.) Pratz.

Der Ehrgeiz ließ die Grainauer auch beim Partyabend nicht los. Zum Abschluss dieser höchst erfolgreichen Vorrunde veranstaltete der SC ein internes Bier-Pong-Turnier, das die gute Laune zurückbrachte nach dem Rückschlag am Nachmittag. Das Endspiel um Rang eins gegen die Murnauer Reserve verloren die Grainauer 1:3. Trainer Christoph Saller vernahm natürlich Enttäuschung auf dem Rasen, sagte seinen Mannen aber direkt: „Sie können stolz auf sich sein. Das haben sie sehr gut hinbekommen.“ Der Wandel vom Abstiegskandidaten zum Beinahe-Ersten sei Grund genug zur Freude. Selbst gegen Murnau sah er seine Mannschaft als die bessere. Doch diesmal stand Grainau einem „gnadenlos effektiven“ Gegner gegenüber, der fürs Finale aufgerüstet hatte. Mit Torwart Stefan Schwinghammer und Mittelfeldmann Manuel Pratz standen ehemalige Landesliga-Größen auf dem Platz, die den Unterschied machten. Pratz traf zweimal, Schwinghammer holte beim Stand von 3:1 einen Schuss spektakulär aus dem Winkel. „Die beiden helfen dir in so einem Spiel weiter“, sagt Trainer Michael Schmid. Genauso sah er eine generelle Entwicklung im Team. „Mittlerweile ist eine Selbstverständlichkeit da. Die Runde hat gezeigt, dass wir mit Drucksituationen umgehen können.“ Die Art und Weise, wie Murnau seine Chancen verwertete und danach die Führung verteidigte, sei „wirklich überzeugend“ gewesen, lobt Schmid. Selbst nach dem Anschlusstor von Michael Wackerle blieb sein Team entspannt und sicherte sich die sechs Zusatzpunkte für die Meisterrunde. Grainau erhält vier Zähler. am

SG Antdorf/Iffeldorf II – SV Uffing II 0:3 (0:0)

Schiedsrichter: Christof Mahler (FC Seeshaupt). – Zuschauer: 20. – Tore: 0:1 (48.) Diepold, 0:2 (64.) Popp, 0:3 (79.) Jansen.