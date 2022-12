Bezirksliga Niederrhein: Erste Mannschaft verkündet Rückzug Nach dem letzten Spiel im Kalenderjahr 2022 hat der SC Unterbach seinen Rückzug aus der Bezirksliga, Gruppe 1, bekanntgegeben.

Wenn die Bezirksliga am 26. Februar 2023 in die zweite Saisonhälfte startet, wird in der Gruppe 1 am Niederrhein eine Mannschaft fehlen. Der SC Unterbach hat seinen Rückzug verkündet und steht damit als erster Absteiger der laufenden Saison 2022/2023 fest. Gerüchte über eine Abmeldung hatte es rund um die 0:3-Niederlage gegen den BV Wevelinghoven bereits gegeben.

Neben des sportlichen Rückzugs - Trainer Ibo Cöl legte bereits sein Amt nieder - haben auch Spanihel und Teammanager Uwe Finke ihre Rücktritte verkündet. Der SC Unterbach muss sich zum Sommer also komplett neu aufstellen, wenn die erste Mannschaft in der Kreisliga A an den Start gehen soll. Nachfolgend lest ihr das Statement des SC Unterbach, veröffentlicht auf Facebook, im Wortlaut.

Das sagte Ibo Cöl

Auswirkungen auf die Tabelle

"Was sich in den letzten Tagen bereits angedeutet hatte, ist seit gestern nun traurige Gewissheit. Der SC Unterbach hat seine Erste Mannschaft vom Spielbetrieb in der Bezirksliga abgemeldet. Unter Abwägung aller Optionen blieb dem Verein nur dieser eine Weg über. Es ist uns bewusst, dass diese Entscheidung durchaus Einfluss auf die Tabelle hat. Es tut uns daher aus sportlicher Sicht extrem leid, dass es so weit kommen musste. An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ausdrücklich bei Trainer Ibo Cöl und dessen Team bedanken. Sie waren bereit uns in einer prekären Lage zu unterstützen und dürften ebenso wie die Vereinsverantwortlichen enttäuscht sein, wie es am Ende gelaufen ist. Wir wünschen Ibo auch weiterhin alles Gute. Des Weiteren teilten der Abteilungsleiter für die Senioren, Jörg Spanihel, und der Team Manager, Uwe Finke, mit, dass sie ihre Posten aus privaten Gründen ab sofort niederlegen. Auch hier dankt der Verein beiden für die über Jahre erbrachte Arbeit. Jetzt gilt es diese Rückschläge zu verarbeiten, Weihnachten zu feiern und dann im neuen Jahr."„Da kamen in den vergangenen Wochen einige Dinge zusammen, mit denen wir im Vorfeld nicht rechnen konnten. Die Mannschaft hat nicht das umgesetzt, was wir von ihr erwartet haben. Das ist sicher auch eine Frage der sportlichen Qualität. Letztlich fehlte es aufgrund von Verletzungspech auch an personellen Alternativen. Zuletzt kam hinzu, dass der ein oder andere Spieler nicht mehr mit der nötigen Ernsthaftigkeit bei der Sache war, sich in Gedanken schon mit einem neuen Verein beschäftigte."Meldet eine Mannschaft vor dem 1. Mai ab, werden automatisch alle bisherigen Spiele annulliert und aus der Wertung genommen. Außerdem erhalten alle kommende Gegner des SC Unterbach spielfrei, weil das Team bekanntlich nicht mehr spielen wird.