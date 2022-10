Bezirksliga: Auf der Suche nach dem Glück Nach der Trennung von Tino Häuser will die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim mit Luca Wolf zurück in die Spur

Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim. Dieser Abschied fiel enorm schwer und es gibt nicht wenige, die sogar Tränen in den Augen einiger Spieler gesehen haben wollen. „Das war wirklich kein schöner Moment“, berichtet Luca Wolf von jenem Dienstagabend vor Wochenfrist, als sich die Bezirksliga-Fußballer der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim von Trainer Tino Häuser verabschiedeten. Die Trennung der in sportliche Not geratenen Spielgemeinschaft und ihrem Trainer, der die Kombinierten 2020 nach dem Durchmarsch von der B-Klasse in die Bezirksliga übernommen hatte, sei allen nicht leicht gefallen. „Weil wir einen Riesentyp und super Trainer verloren haben“, betont Luca Wolf, der Häuser von Beginn an als Co unterstützt hatte. „Gerne wären wir den Weg weiterhin mit ihm gegangen“, stellt der 26-Jährige klar. Doch allein das freundschaftliche Verhältnis, das Tino Häuser zu vielen im Verein hegte, konnten die ungeschriebenen Gesetze des Fußballs nicht außer Kraft setzen. Nach sieben Niederlagen in Serie endete die Häuser-Amtszeit zwangsläufig.

Den oft beschworenen Trainer-Effekt, konnte man auch bei den Kickern aus Pfaffen-Schwabenheim und Bosenheim beobachten: „30 Mann hatten wir im Training“, berichtet Luca Wolf von den ersten Übungsstunden. Das Problem der Kombinierten sei aber generell ein anderes: „Gemessen an unserer Leistung und dem Aufwand, den wir betreiben, holen wir einfach zu wenig Punkte“, fasst Wolf vor dem Gastspiel am Sonntag beim TuS Mörschied (15 Uhr) zusammen. Bei der jüngsten 2:4-Heimniederlage gegen den SC Birkenfeld offenbarte sich einmal mehr die grausame Ergebniskrise, in der die SG nun mehr seit zwei Monaten gefangen ist. „So was habe ich in der Form auch noch nicht erlebt“, sagt Wolf, der das Fußballspielen von klein auf bei den Blau-Weißen lernte, kopfschüttelnd.

Schon das 1:3 zur Pause habe den Spielverlauf nicht im Ansatz widergespiegelt. „Gerade in der Phase, als wir am Drücker waren, war echt alles dabei: Im Eins-gegen-Eins am Torhüter gescheitert, Pfosten, Latte oder auf der Linie gerettet“, musste auch Wolf einen Satz bemühen, wie er schon seinem Vorgänger in den vergangenen Wochen mehrfach über die Lippen gekommen war: „Ich kann der Mannschaft wirklich keinen Vorwurf machen.“ Ein berühmtes Zitat von Andreas Brehme, mehr brauche es nicht, um die gegenwärtige Situation auf den Punkt zu bringen: „Haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß.“

Doch nach neun Spieltagen den Kopf in den Sand zu stecken, macht bei der SG freilich niemand. „Dazu ist es viel zu früh“, unterstreicht auch Luca Wolf. Noch sind es lediglich neun Punkte, die auf das hintere Tabellenmittelfeld fehlen. „Wir müssen einfach weiter hart arbeiten, dann kommt auch wieder der Punkt, wo wir uns belohnen.“