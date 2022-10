Bei welcher Sportart steigt Sergio Cammarano vorzeitig aus? Warmlaufen mit Sergio Cammarano, der Stürmer des SV Weil im BZ-Fragebogen über Schulerlebnisse, gestorbene Hamster und Trainersprüche

Der SV Weil verspricht sich von ihm: Tore. Nach 32 Treffern in 29 Spielen der vergangenen Saison für Fußball-A-Ligist SV Schopfheim trauten die Weiler Sergio Cammarano den Sprung um zwei Ligen nach oben zu. Zuletzt hat der 26-Jährige seine Torpremiere in der Landesliga gefeiert. Gegen den SV 08 Laufenburg will er dort weitermachen. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) stand der Schopfheimer für den BZ-Fragebogen Rede und Antwort – auch zu Nichtsportlichem.

Als Kind wollte ich werden: Ganz klassisch: Fußballer. Das stand für mich früh fest.

Der beste Fußballer aller Zeiten? Cristiano Ronaldo. Da kann es keine andere Wahl geben. Ich feiere, was er macht.

Immer essen könnte ich: Pizza. Margherita reicht. Meist passt mir das Zeug da oben drauf bei den anderen nicht so. Deshalb: Mozzarella drauf und gut.

Eine Sportart, in der ich talentfrei bin: Schwimmen ist gar nicht meins. Wenn ich mit anderen im Wasser bin, schwimmen die immer weiter und mir reicht es nach einer Bahn, dann gehe ich raus.