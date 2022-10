Bei der SG Unterrath brodelt es Nur Platz zehn in der Liga ist für den namhaft verstärkten Landesligisten zu wenig. Der Sportliche Leiter Toma Ivancic nimmt kein Blatt vor den Mund.

Toma Ivancic ist in diesen Tagen als Krisenmanager gefragt. Der 56-Jährige ist bei der SG Unterrath als Trainer nicht nur für die B-Junioren verantwortlich, die in der Niederrheinliga nach drei Spieltagen mit null Punkten das Tabellenende zieren, sondern trägt als Sportlicher Leiter auch die Verantwortung für die Erste Mannschaft, für die es in der Landesliga nur unwesentlich besser läuft.

Hinter den Ansprüchen zurück

Vier Punkte aus fünf Spielen und Tabellenplatz zehn sind so gar nicht das, was sich Ivancic von dem in der Sommerpause namhaft verstärkten Team erwartet hat. „Der Start war ehrlich gesagt katastrophal, denn wir wollten mit dieser Mannschaft eigentlich in anderen Gefilden spielen“, gibt der 56-Jährige unumwunden zu.

Doch von der Spitzengruppe, in die man die SGU rein vom Personal mit vielen oberliga-erfahrenen Spielern her eigentlich verorten müsste, ist sie zumindest aktuell noch ein großes Stück entfernt. Zuletzt deckte der Aufsteiger und Spitzenreiter FC Büderich die Schwächen in der Defensive schonungslos auf. „Wir haben große Probleme in der Abwehr“, sagt Ivancic auch mit Verweis auf die 2:5-Niederlage, die es gegen die Meerbuscher setzte.

Dass Trainer Muhammet Isiktas eigentlich nie zweimal in Folge mit ein und derselben Startelf spielen lassen kann, sondern aus unterschiedlichen Gründen immer wieder zu Umstellungen gezwungen ist, ist sicherlich ein Grund für die Misere. Die individuellen Fehler, die in Büderichbeispielsweise zu leichten Gegentoren führten, können aber nicht darauf zurückgeführt werden.