Bei Blau-Weiß Bienen läuft alles nach Plan Kreisliga B, Gruppe 1: Der Tabellendritte ist mit der Hinrunde zufrieden. Nur der Jahresabschluss trübt die Bilanz.

Während der Coach die 0:3-Niederlage beim Tabellenführer VfR Mehrhoog als „nicht so dramatisch“ einstuft, zeigt er sich über die 4:5-Pleite bei der Reserve des TV Voerde enttäuscht: „Fünf Tore zu kassieren, ist einfach zu viel – zumal wir ja auch auswärts vier Tore geschossen haben. Dann sollte man so ein Spiel eigentlich gewinnen, zumal das ja jetzt auch kein Gegner war, der um den Aufstieg mitspielt“, so Potthoff. „Wir wären gerne mit einem Erfolg in die Winterpause gegangen. Doch wir vergessen natürlich auch nicht, was in der Hinrunde alles gut gelaufen ist.“

Die fünf Gegentore in einem Spiel waren für die Blau-Weißen sehr ungewöhnlich, blieb die Potthoff-Elf in 18 Ligaspielen doch gleich neunmal ohne Gegentor. „Wir haben eine andere Restverteidigung und agieren nicht so offensiv wie in den Jahren zuvor. Wir hatten eine extrem gute Defensive in der Hinserie. Zuletzt wurde uns aber zum Verhängnis, dass wir die gesamte Viererkette austauschen mussten und die Balance nicht mehr so da war“, so Potthoff, dessen Mannschaft dafür jedoch deutlich weniger Treffer erzielt hat als in den vergangenen Spielzeiten. „Es ist aber nicht so, dass wir keine Torchancen mehr kreieren. Wer unsere Spiele gesehen hat, weiß, dass wir zahlreiche Möglichkeiten liegen gelassen haben.“

Daher soll die Defensive auch in der Restrunde ausschlaggebend sein, um die angestrebten Ziele zu erreichen. „Wir wollen natürlich unter den ersten Fünf der Tabelle bleiben und wenn möglich den dritten Rang verteidigen“, so der Coach. „Ich glaube auch, dass wenn unsere ganzen verletzten Spieler wieder fit sind und unsere erste Abwehr wieder dabei ist, es sehr schwierig wird, gegen uns Tore zu schießen. In den letzten Jahren hat uns so eine Stabilität gefehlt, wie wir sie diese Saison haben und es ist auch unser Ziel, diese weiter fortzuführen. Da sind wir auf einem guten Weg“, erklärt der frühere Trainer des VfB Rheingold Emmerich, TuS Haffen-Mehr und SV Bislich.

Vielleicht ist in der laufenden Spielzeit auch noch mehr als der dritte Platz drin. Dafür müssten die Blau-Weißen jedoch den Auftakt im neuen Jahr gegen die DJK Hüthum-Borghees, die aktuell den zweiten Rang inne hat, unbedingt für sich entscheiden. „Wir achten darauf, dass wir eine gute Vorbereitung haben und gut aus dieser rauskommen. Das Match gegen Hüthum ist direkt eine gute Aufgabe für uns und darauf liegt auch der Fokus“, so Potthoff, der im neuen Jahr wieder mit Verteidiger Christian Janssen planen kann. „Er war ein Jahr aufgrund von Achillessehnenproblemen raus, wird uns aber jetzt wieder zur Verfügung stehen, was uns natürlich weiterhilft, da wir so eine weitere Alternative haben.“