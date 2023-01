Bayernliga-Kapitän wird Landesliga-Spielertrainer - mit Nebengeräusche Michael Herrmann verlässt nach einer halben Ewigkeit den TSV Abtswind und wird Spielertrainer des TSV Gochsheim +++ Kräuterdorf über Zeitpunkt der Wechselverkündigung irritiert +++

Fest steht, insofern er verletzungsfrei bleibt, dass Michael Herrmann am 27. Mai sein vorerst letztes Spiel (in Eltersdorf) für den TSV Abtswind bestreiten wird. Denn das Urgestein wird ab der neuen Saison Spielertrainer von Landesligist TSV Gochsheim sein. Unklar ist hingegen, wie viele Spiele der derzeitige Kapitän des Bayernligisten dann für das Kräuterdorf absolviert haben wird. "Ich bin schon so lange hier, dass die FuPa-Datenerfassung nicht mal soweit zurückgeht", stellt der Abwehrspieler fest. Ein Wechsel mit Wehmut, der gleichzeitig eine Chance ist - und beim abgebenden Verein für kleine Irritationen sorgt.

Wehmut deshalb, weil Michael Herrmann in den vergangenen Jahren zur Identifikationsfigur des TSV Abtswind geworden ist. Er ist seit 2010 dabei, nachdem er in der Jugend wenige Kilometer weiter in Wiesentheid ausgebildet worden ist. Er hat im Herrenbereich noch für keinen anderen Verein gespielt als den aktuellen Bayernligisten, mit dem er zwei Aufstiege feiern durfte. In der Bilanz, soweit diese zurückgeht, stehen 230 Spiele und sechs Tore. "Natürlich werden die letzten Wochen und Tage sehr, sehr traurig sein. Da wird ordentlich Wehmut mit dabei sein. Ich bin für die 13 Jahre sehr, sehr dankbar. Der Abschied wird sicher die ein oder andere Träne kosten", gewährt Michael Herrmann einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Auf der anderen Seite überwiegt aber dann doch die Neugier, der Ehrgeiz. Beim TSV Gochsheim sieht der 31-Jährige eine große Chance, sich als Spielertrainer nur eine Etage unterhalb der Bayernliga zu etablieren. "Die Aufgabe wird sehr spannend. Gochsheim hat eine super Truppe, großes Potenzial, tolle Einzelspieler - und ganz viele Talente in der Zweiten. Zudem ist der Verein sehr familiär, was sehr gut zu mir passt." Der Verein aus dem Landkreis Schweinfurt kämpft derzeit um den Klassenerhalt in der Landesliga Nordwest, wird aktuelle noch Stefan Riegler trainiert, dem Ralf Eisend zur Seite steht. Der Co-Trainer wird erhalten bleiben und Michael Herrmann künftig von der Linie aus unterstützen.