Batman schießt SC 1920 zur Derbysieg gegen Königshardt Bezirksliga, Gruppe 5: 0:7-Niederlage für Klosterhardt II gegen den Mülheimer SV 07.

Dreimal führten die nun von Sascha und seinem Vater Thorsten Möllmann gecoachten SC-Kicker in der Partie, dreimal glichen die Gäste den Rückstand aus. Beim zwischenzeitlichen 3:2 waren dann auch die Gäste einmal in Front. Der finale Schlag in einem turbulenten Spiel gelang dann Deniz Fahri Batman in der 90. Minute. Zuvor hatten Yusuf Allouche für den SC und Moritz Wegener für Königshardt jeweils doppelt getroffen. So nimmt man einen Derbysieg doch gerne mal mit.

SC 1920 Oberhausen – Sportfreunde Königshardt 5:4

SC 1920 Oberhausen: Efe Özkan, Fabian Stratmann, Dogan Yildiz (77. Lukas Loibl), Elvis Prince Grohmann, Ludwig Kofo Asenso (19. Inoc Nkrumah), Ridwan Yakubu Usmanu (67. Abdelaziz Boukdir), Ümit Ertural, Bülent Demirci, Deniz Fahri Batman (90. Mohamad Ali Abou Hamad), Timur Ertural (81. Zerwan Xeri Bibo), Yusuf Allouche - Trainer: Sascha Möllmann - Trainer: Thorsten Möllmann

Sportfreunde Königshardt: Melvin Thielen, Nick Perenz (85. Fabian Feldermann), Nico Nachtigall, Nils Wehran, Moritz Wegener (87. Danny Perenz), Charalambos Pommer, Phillipp Klempel, Luka Gunjevic (65. Amet Zeki), Gian Franco Caltagirone (90. Berkay Akay), Arlind Hasani, Tristan Joel Müller - Trainer: Norman Seitz - Trainer: Jannik Bauer - Trainer: Sven Matuszczak

Schiedsrichter: Enes Krupic (Moers) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Yusuf Allouche (11.), 1:1 Moritz Wegener (15.), 2:1 Yusuf Allouche (23.), 2:2 Moritz Wegener (44.), 2:3 Phillipp Klempel (51.), 3:3 Elvis Prince Grohmann (66. Foulelfmeter), 4:3 Nils Wehran (74. Eigentor), 4:4 Phillipp Klempel (80.), 5:4 Deniz Fahri Batman (90.).

Deutliche Niederlage für Arminia Klosterhardt II