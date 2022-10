Volker Hohmann wurde entlassen (links), Riad Jabeur trat zurück. – Foto: D.G. / Sven Weinknecht

Duisburger SV 1900 und SC 1920 Oberhausen ohne Trainer Bezirksliga, Gruppe 5: Die Duisburger haben sich von Volker Hohmann getrennt, bei den Oberhausenern ging Riad Jabeur aus freien Stücken.

Nach dem 1:13-Debakel gegen den VfB Speldorf am vergangenen Sonntag hat der Duisburger SV 1900, erst in der vergangenen Saison mit den Speldorfern aus der Landesliga abgestiegen, auf der Trainerposition reagiert. Die Duisburger haben sich von Volker Hohmann getrennt. Das hat aber natürlich nicht nur mit diesen 90 Minuten zu tun. Während die Speldorfer nämlich die Tabelle anführen und bereits 26 Punkte in zehn Spielen gesammelt haben, stehen die DSV-Kicker mit nur zehn Zählern auf einem Abstiegsplatz - mit bereits 43 kassierten Gegentreffern in zehn Partien.

Dennoch hatte die desolate Niederlage auch einen Einfluss auf die Entscheidung. "Wir müssen nun eine gute Lösung finden", wird der stellvertretende Vorsitzende Guido Becker in der WAZ zitiert. Leicht ist den Verantwortlichen die Entscheidung sicherlich nicht gefallen, hätte Hohmann nach seiner Amtsübernahme in der Schlussphase der vorigen Landesliga-Saison doch beinahe noch das Kunststück vollbracht, das Team in der Liga zu halten. Der gemeinsam angestrebte Neuaufbau ist nun zumindest für den Coach gescheitert.