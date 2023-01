Der SV Scherpenberg freut sich über den Zugang von Baran Özcan. – Foto: Jakob Klos

Baran Özcan will zurück in die Oberliga Der Winterpausen-Zugang des SV Scherpenberg möchte dabei mithelfen, dass die Moerser den Aufstieg schaffen. Am Sonntag trifft er mit dem Landesliga-Spitzenreiter in einem Testspiel auf seinen Ex-Klub SV Sonsbeck.

Als dem SV Sonsbeck im vergangenen Sommer die Rückkehr in die Oberliga Niederrhein gelang, freute sich Baran Özcan mit den Rot-Weißen. Der Mittelfeldakteur hat die Entwicklung der Mannschaft seit seinem Abschied verfolgt und kennt noch drei Spieler gut aus dem aktuellen Kader. Mit Robin Schoofs und Max Fuchs stand der 30-Jährige in der Oberliga-Saison 2014/15 gemeinsam auf dem Platz. Mit Tim Weichelt spielte er beim VfB Homberg zusammen. Am morgigen Sonntag wird er die drei wiedersehen, denn ab 15 Uhr stehen sich der SV Scherpenberg und SV Sonsbeck in Asberg zum Testspiel gegenüber. Özcan wechselte in dieser Winterpause vom SV Hönnepel-Niedermörmter zum Landesliga-Spitzenreiter.

Baran Özcan gehörte in der Spielzeit 2014/15 zum Sonsbecker Stammpersonal und traf in 27 Partien zweimal. „Ich verfolge den SV Sonsbeck noch sehr genau. Den Verein, die Verantwortlichen und auch die Fans habe ich in sehr guter Erinnerung behalten“, sagt der Offensivmann, dem auch die positive Entwicklung in dieser Spielzeit nicht verborgen blieb. „Es hat mich nicht überrascht, dass die Mannschaft so gut dasteht. Was der Trainer macht, das hat Hand und Fuß. Man sieht seine Handschrift auf dem Platz. Sonsbeck hat keine überragenden Einzelspieler, das große Plus ist die geschlossene Mannschaftsleistung“, ergänzt der Mittelfeldspieler, der sich auf seine neue Aufgabe in Scherpenberg und das Testspiel gegen seinen Ex-Klub enorm freut. Warum Özcan die SV Hö.-Nie. mitten im Abstiegskampf verließ, begründet er so: „Ich bin Vater geworden, und da ich in Duisburg-Meiderich wohne, wollte ich wieder heimatnäher spielen. Ich hatte auch Angebote aus der Oberliga, aber bis zum Scherpenberger Platz brauche ich nur sechs bis sieben Minuten. Die Mannschaft hat eine enorme Qualität, und sie spielt um den Aufstieg. Das ist einfach eine geile Sache.“ Özcan felxibel einsetzbar