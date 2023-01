Bahlinger SC verlängert mit U23- und U19-Trainern Der Bahlinger SC treibt seine Planungen in den Nachwuchsteams voran

Ali Gasmi wechselte vor vier Jahren vom Nachwuchsleistungszentrum des SC Freiburg zum BSC und übernahm das Amt des Cheftrainers der U23. Zusammen mit René Labusch, welcher seit vielen Jahren als Trainer in verschiedenen Bereichen tätig ist, führte das Trainerteam die junge BSC-Mannschaft von der Bezirksliga in die Verbandsliga. In der laufenden Saison steht das Team nach der Vorrunde auf Platz 12 und somit auf einem Nichtabstiegsplatz.

„Wir freuen uns, dass Ali und René auch in der kommenden Saison die Verantwortung für unsere U23 tragen. Beide leisten hervorragende Arbeit", so der Sportliche Leiter der U23, Kevin Kreuzer.