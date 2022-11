B-Liga: 0:7-Packung für Breitenbrunn GSV sieht gegen Finkenbachtal kein Land +++ Remis in Neustadt +++ Günterfürst II trifft spät

ODENWALDKREIS. Paukenschlag in der Kreisliga B: Der FC Finkenbachtal schlägt Konkurrent GSV Breitenbrunn mit 7:0 und meldet sich damit im Aufstiegsgeschäft eindrucksvoll zurück.

FV Mümling-Grumbach II – TSV Günterfürst II 2:2 (1:1). Eine in der ersten Hälfte ausgeglichene Begegnung stand zum Seitenwechsel unentschieden. Robin Heilmann (15.) traf zunächst für die Gäste, Christopher Rölz (25.) egalisierte das 0:1. Rölz (55.) war es auch, der den nicht unverdienten Führungstreffer per Freistoß markierte. Doch Wille und Mut der Günterfürster wurden mit dem ganz späten Ausgleich belohnt: Hendrik Schröder (90.+4) erzielte in der Nachspielzeit das 2:2.

TV Hetzbach II – SG Bad König/Zell II 0:4 (0:2). Verdienter Auswärtssieg der Kurstädter, die in beiden Halbzeiten leichte Vorteile besaßen. Hetzbach hielt trotz vieler Ausfälle stark dagegen, aber Bad König hatte spielerisch mehr anzubieten, während der TVH bei den Gegentoren maßgeblich mithalf. Timo Weilmünster (12., 41.), Tim Kraus (79.) und Marius Trautmann (86.) trafen für den Gast.

TSV Neustadt – SV Gammelsbach 2:2 (1:1). Insgesamt war es ein faires Spitzenspiel, mit einem Chancenverhältnis 12:2 zugunsten des TSV. Moritz Ondruch (5.) markierte das 0:1, Fabian Thiel (45.) und Marvin Pilger (60.) drehten das Ergebnis. Aufregung schließlich in der Nachspielzeit, als der SVG einen strittigen Foulelfmeter zugesprochen bekam, den Timo Zeiler (90.+5) zum 2:2-Endstand verwandelte.

FC Finkenbachtal – GSV Breitenbrunn 7:0 (4:0). Julian Walz (5., 25., 67.), Rouven Lauermann (30.), Lukas Reinhardt (45.), Daniel Koudele (61.) und Patrick Löffler (78.) versetzten der GSV eine denkwürdige Pleite. Der FC dominierte über seinen Ballbesitzfußball und hätte nach Auskunft von FCF-Trainer Marco Flick das Resultat auch höher gestalten können.