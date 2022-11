– Foto: Sascha Köppen

B-Klasse West: Heidesheim springt an die Spitze Ingelheim lässt federn +++ FIAM und Heidesheim jeweils mit 8:0-Schützenfest +++ Ockenheim siegt in torreicher Partie spät +++ Gau-Algesheim macht es nochmal spannend +++ Drais beendet Negativ-Serie +++ Heinze-Viererpack bei Essenheimer Erfolg +++ 03er schlagen Nieder-Olm II +++ Moguntia – FIAM mit 0:7 gewertet

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West acht Begegnungen ausgetragen. 1:1-Unentschieden stand es am Ende zwischen der Spvgg. Ingelheim II und dem VfL Frei-Weinheim. FIAM Italia Mainz feierte einen 8:0-Kantersieg gegen die TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II. Ein derart hoher Erfolg gelang auch der TSG 1848 Heidesheim im Heimspiel gegen die SG Bingerbrück/Weiler II. Die TSG Schwabenheim unterlag auf eigenem Platz dem SV Fidelia Ockenheim mit 3:4. Die SV 1910 Gau-Algesheim behielt durch einen knappen 3:2-Sieg im Duell mit der SG Kempten/Dietersheim drei Punkte zuhause. Die TSG Drais trennte sich mit 3:0 vom SC Moguntia 1896 Mainz. Die Spvgg. Essenheim schlug den SV 1972 Appenheim mit 4:1. Die FVgg. 03 Mombach gewann mit 4:2 gegen den FSV Nieder-Olm II.

Spvgg. Ingelheim II – VfL Frei-Weinheim 1:1 (1:0) Nach einer halben Stunde brachte Christian Hack die Spvgg. in Front. Can Benjamin Hofmann besorgte zehn Minuten nach dem Seitenwechsel den Ausgleich für den VfL. Durch das Gleichspiel müssen die Hausherren die TSG Heidesheim und die SV Gau-Algesheim im Klassement vorbeiziehen lassen und rutschen mit 32 Punkten auf den dritten Platz ab. Die Frei-Weinheimer stehen mit 23 Zählern auf dem achten Rang. Tore: 1:0 Christian Hack (30.), 1:1 Can Benjamin Hofmann (55.)

FIAM Italia Mainz – TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II 8:0 (3:0) „Ein ungefährdeter Sieg“, sagte FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari, „ein faires Spiel von beiden Seiten. Respekt an die Stadecker, die trotz des deutlichen Ergebnisses zu keiner Minute unfair waren, und auch an den Schiedsrichter.“ Durch eine „abgezockte Leistung“ und „schön herausgespielte Tore“ habe FIAM es gut heruntergespielt. Im zweiten Spielabschnitt hätten sich noch mehr Räume ergeben, wodurch die Hausherren ihr „gepflegtes Kurzpassspiel“ aufziehen und Kontersituationen erfolgreich ausspielen konnten. Als Torjäger stachen Krystian Borowski mit zwei Toren und Arturo Patria mit sogar drei Treffern heraus. Tore: 1:0, 3:0 Krystian Borowski (9., Vorarbeit von Ilias Lamrini, 37., Traumtor nach Assist von Luca Serratore), 2:0 Tugay Genc (20., Vorlage von Arturo Patria), 4:0 Matteo Carista (63., Zulieferdienst von I. Lamrini), 5:0, 6:0, 8:0 A. Patria (65. FE, 73., Vorarbeit von L. Serratore, 89., Assist von I. Lamrini), 7:0 Ilias Bouzid (81., Vorlage von Tamer Akinci)

TSG 1848 Heidesheim – SG Bingerbrück/Weiler II 8:0 (4:0) „Ein nie gefährdeter Sieg und eine klare Angelegenheit. Das Ergebnis geht auch in der Höhe in Ordnung. Es ist auch schön, dass wir auch wieder mehr Tore gemacht haben“, teilte TSG-Coach Marvin Dollmann mit. Mit vier Buden machte insbesondere Said Togru auf sich aufmerksam. Außerdem trat ein weiterer TSG-Akteur positiv und negativ in Erscheinung: Einerseits traf Amir Nezami selbst und bereitete drei Tore vor, andererseits sah er wegen Reklamierens die Ampelkarte. Tore: 1:0 Hendrik Knaf (4., Vorarbeit von Tim Mallmann), 2:0 Amir Nezami (20., Vorlage von Tobias Kayser), 3:0, 4:0, 5:0, 6:0 Aziz Said Togru (30., 35., beide Assists von A. Nezami, 46., Zulieferdienst von Emirhan Danismaz, 48., Vorarbeit erneut von A. Nezami), 7:0 Sharmarke Dauud Mohamed (82., Vorlage von Anton Hefner), 8:0 Alessio Auletta (87., Assist von S. D. Mohamed), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für A. Nezami (TSG Heidesheim/66.) wegen Reklamierens

TSG Schwabenheim – SV Fidelia Ockenheim 3:4 (1:1) Die erste Hälfte habe sich recht offen und ausgeglichen gestaltet und in diesem Spielabschnitt hätten auch schon mehr Treffer fallen können, so Fidelia-Trainer Michael Silz. „Hüben wie drüben Chancen“ war das Bild, das Silz auch während des zweiten Durchgangs hatte. Die Ockenheimer brachten die TSG nach der 3:1-Führung und mit anschließenden Auswechslungen zurück in die Begegnung. „Der Schuss ging nach hinten los und plötzlich stand es 3:3, aber wir haben uns nochmal zusammengerauft und haben am Ende den Lucky Punch gesetzt“, Silz weiter. Ricardo Rodrigues sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit doch noch für glückliche Gesichter auf Seiten der Fidelia. Tore: 0:1 Asad Abuukar (32., 20m-Schuss), 1:1, 2:3 Yannick Rott (37., 75., beides FE), 1:2, 3:4 Ricardo Rodrigues (52., Vorarbeit von A. Abuukar, 90.+4, Assist von Devrim Hammer), 1:3 D. Hammer (59., Vorlage von Alan Wojnarski), 3:3 David Janetzko (80.)

SV 1910 Gau-Algesheim – SG Kempten/Dietersheim 3:2 (2:0) SV-Spielertrainer Johannes Kull sagte: „Ein wildes Spiel, in dem wir in der zweiten Halbzeit schlecht verteidigt haben und nach vorne die Zielstrebigkeit haben vermissen lassen.“ In der 80. Minute habe Kull dann nochmals offensiv gewechselt, um das Ruder doch noch rumzureißen. Die SG sei dem Sieg zu diesem Zeitpunkt nämlich näher gewesen. „Aber wenn man oben steht, hat man oftmals das Glück, das man braucht, um so ein Spiel noch zu gewinnen“, Kulls Fazit. Norman Riediger wurde mit seinem späten Kopfballtor zum Matchwinner. Tore: 1:0, 3:2 Norman Riediger (24., Vorarbeit von David Fürsicht, 88., Kopfball nach Assist von Norman Strebel), 2:0 Johannes Lehré (44., Vorlage von Linus Nehrbaß), 2:1 Tom Hofmann (47., Assist von Sebastian Seltenreich), 2:2 Noah Thelen (70., Zulieferdienst von S. Seltenreich)

TSG Drais – SC Moguntia 1896 Mainz 3:0 (0:0) Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit, in der es fast nur nach Standards etwas gefährlich vor beiden Toren geworden sei, so TSG-Trainer Andreas Herget, gingen die Draiser in der 48. Minute durch einen von Janzen verwandelten Foulelfmeter (Foul an Maksym Zubov) in Front. „Mit der Führung im Rücken haben wir bessere Kontrolle über die Partie bekommen, ohne jedoch unsere Konterchancen zu Ende gespielt zu bekommen. Moguntia wurde in dieser Phase nur nach Ecken und Freistößen gefährlich, touchierten mit ihrer besten Kopfballchance jedoch nur den Pfosten“, Herget weiter. In der 78. Spielminute markierte Tim Daniel nach einer Ecke das 2:0. Mit dem nächsten Angriff erzielte Simon Schärf den Endstand. „Ein wichtiger Sieg für uns, in dem Einsatz und Bereitschaft gestimmt haben. Spielerisch hat man uns aber aufgrund der unbefriedigenden Ergebnisse der letzten Wochen die Verunsicherung angemerkt“, Herget abschließend. Tore: 1:0 Cedric Janzen (48., FE), 2:0 Tim Daniel (78., Kopfballtor nach Zulieferdienst von Simon Schärf), 3:0 S. Schärf (79., Vorarbeit von Moritz Haas)

Spvgg. Essenheim – SV 1972 Appenheim 4:1 (3:0) Spvgg.-Coach Martin Haag sagte: „Verdienter Sieg, der höher ausfallen hätte können. Appenheim hatte nur beim Stand von 2:0 mit einem Lattentreffer Gefahr ausgestrahlt. Das 3:0 im Gegenzug brachte soweit die Entscheidung.“ Kurz nach Wiederanpfiff gelang dem SV per Distanzschuss das 1:3. Keine vier Minuten später fiel das 4:1 durch Viererpacker Janis Heinze. Im restlichen Spielverlauf seien noch einige Chancen auf Essenheimer Seite liegen gelassen worden, Haag zum Ende der Partie. Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:1 Janis Heinze (27., 39., beide Vorlagen von Tobias Dinter, 45., Assist von Simon Müßig, 52., Vorarbeit von Christof Reiferscheid), 3:1 Moritz Nehrbaß (48., Zulieferdienst von Sebastian Gresch)

FVgg. 03 Mombach – FSV Nieder-Olm II 4:2 (2:0) „Von der ersten bis zur 90. Minute eine wirklich engagierte, couragierte Leistung meiner Mannschaft“, lobte FVgg.-Trainer Michael Taesler. Die frühe Führung durch Dreierpacker Lukas Wendel sei eine Art „Befreiungsschlag“ gewesen, da Taeslers Team vor dem Spiel gegen den direkten Konkurrenten doch angespannt gewirkt habe. Nach etwa einer halben Stunde hätten die 03er aber einen „kleinen Durchhänger“ gehabt. Daraus konnten die Nieder-Olmer allerdings kein Kapital schlagen, da FVgg.-Keeper Markus Bienentreu in dieser Phase ein „guter Rückhalt“ gewesen sei. Den Anschlusstreffer durch einen „unglücklich verschuldeten“ Foulelfmeter steckten die Mombacher gut weg und erzielten nur wenig später das vorentscheidende 3:1. Tore: 1:0, 3:1, 4:1 Lukas Wendel (6., Vorlage von Ludwig Schlling, 56., 69., zwei Kopfballtreffer nach Assists von Jakob Hafer), 2:0 Juri Djanatliev (17., Vorarbeit von J. Hafer), 2:1 Eric Rienhardt (52., FE nach Foul an Bilal Mohammed), 4:2 Joshua Engel (90., 30-Meter-Traumtor, Zulieferdienst von Ben Weyell)