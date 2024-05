Die zweite Mannschaft der Spvgg. Ingelheim zeigte eine starke Vorstellung. – Foto: Nückel/Steinmann

Ingelheimer Zweite trotzt ungewohnten Umständen 03er siegen trotz schwacher Leistung +++ SGGG geht unter +++ Barbaros zeigt sich minimalistisch +++ Finther Kantersieg kurz vor Schluss unterbrochen +++ Ebersheim hält lange mit Gau-Algesheim mit +++ Punkteteilungen in Essenheim und Dietersheim +++ Frei-Weinheim gewinnt glanzlos

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen West wurde am letzten Wochenende der 30. Spieltag ausgetragen.

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – FVgg. 03 Mombach 1:4 (0:1) „Alles in allem kein gutes Spiel von uns. Viele technische Mängel und trotzdem am Ende ein verdienter Sieg”, sagte FVgg.-Coach Michael Taesler. Tore: 0:1 Fabian Schwab (15., Vorarbeit von Lukas Wendel), 0:2 L. Wendel (51., Vorlage von F. Schwab), 0:3 F. Schwab (66., Assist von L. Wendel), 1:3 Johannes Weyerhäuser (75., Zulieferdienst von Rene Rampelt), 1:4 Daniel Schlarb (88., in Szene gesetzt von L. Wendel), Besonderes Vorkommnis: Matthias Heinz Michael Roth (TSVgg. Stadecken-Elsheim II) verschießt FE (50.)

Spvgg. Ingelheim II – SG Gensingen/Grolsheim 7:1 (6:0) „Aufgrund des Nicht-Erscheinens des angesetzten Schiedsrichters wurde unser Spiel 45 Minuten später angepfiffen. Ein erneutes Aufwärmen nach dem Aufwärmen ist keine optimale Spielvorbereitung. Von daher war uns klar, wer die ersten zehn Minuten besser ins Spiel findet, wird gewinnen. Und wir waren das von Anfang an. Bereits nach zwei Minuten unterlief Gensingen ein Eigentor und nach sechs Minuten stand es bereits 2:0. Bis zur Pause konnten wir das Ergebnis auf 6:0 ausbauen, teils sehenswert durch schnelles Spiel über unsere Spitzen. In der zweiten Halbzeit haben wir das direkte Spiel in die Spitze sowie die Zielstrebigkeit vor dem Tor vermissen lassen, sonst hätte das Ergebnis deutlich höher ausfallen können. Am Ende ein verdienter 7:1-Sieg. Kompliment an Schiedsrichter Hüseyin Dogan, der kurzfristig eingesprungen ist und mit seiner Art das Spiel souverän geleitet hat”, teilte Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth mit. Tore: 1:0 Eigentor von Burak Ersoy (2.), 2:0 Jan Krick (6., Vorarbeit von Torben Sven Sparwasser), 3:0 Johannes Leonhard Rausch (29., Vorlage von Jonas Michel), 4:0 T. S. Sparwasser (35., Assist von Nils-Henrik Lippert), 5:0 J. Krick (41., Zulieferdienst von N.-H. Lippert), 6:0 N.-H. Lippert (45., in Szene gesetzt von T. S. Sparwasser), 7:0 N.-H. Lippert (54., vorbereitet von Dirk Spitzbarth), 7:1 Paul Graffe (77.)

SKC Barbaros Mainz – TSG Drais 1:0 (1:0) „Es war kein gutes Spiel von uns. In der ersten Halbzeit waren wir überlegen und sind auch verdient mit der knappen Führung in die Halbzeitpause gegangen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann stark nachgelassen. Man hatte das Gefühl, dass wir nur das Nötigste gemacht haben und die drei Punkte mitnehmen wollten”, sagte Hakan Akcay, der sportliche Leiter des SKC. Tore: 1:0 Mete Alp Akcay (7., FE, herausgeholt von Samir Ouachchen)

SV 1972 Appenheim – VfL Fontana Finthen II 2:9 (1:3) „Der Sieg geht - auch in der Höhe - völlig in Ordnung. Auf schwerem Geläuf kamen wir sehr zäh ins Spiel, haben aber hinten nichts anbrennen lassen und konnten vor der Pause das Spiel schon mehr oder weniger zu unseren Gunsten entscheiden. Negativer Höhepunkt war leider ein völlig unnötiges Foul an unserem Spieler Anas El Khattabi und das beim Stand von 8:2 wenige Minuten vor Schluss. Im Anschluss war das Spiel für circa 30 Minuten unterbrochen”, gab VfL-Trainer Patrick Willems zu Protokoll. Tore: 0:1 Thorsten Krüger (24., Vorarbeit von Till Petry), 0:2 Paul Murawski (37., Vorlage von Neal Korn), 0:3 T. Krüger (42., Solo), 1:3 Nick Zimmermann (44., FE), 1:4 T. Petry (49., Assist von P. Murawski), 1:5 T. Krüger (50., Zulieferdienst von N. Korn), 1:6 Wahab Ahmed (53., in Szene gesetzt von T. Krüger), 1:7 T. Krüger (64., vorbereitet von Patrick da Cruz), 1:8 W. Ahmed (68., vorgelegt von P. Murawski), 2:8 Marvin Sittmann (77.), 2:9 Leutrim Mehmeti (90., assistiert von P. da Cruz), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Benedikt Gresch (SV Appenheim) wegen Foulspiels (80.)

TSV Mainz-Ebersheim 1897 – SV 1910 Gau-Algesheim 2:4 (1:3) „Abgesehen von den ersten zehn Minuten, sind wir Gau-Algesheim auf Augenhöhe begegnet. Es war ein intensives Spiel mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Mit etwas mehr Spielglück können wir einen Punkt in Ebersheim behalten.”, sagte TSV-Coach Felix Niklas Klünemann. SV-Spielertrainer Johannes Kull äußerte sich folgendermaßen: „Wir haben den besseren Start erwischt und sind folgerichtig mit 2:0 in Führung gegangen. Danach wurde Ebersheim immer stärker und hat verdient den Anschlusstreffer erzielt. Auch nach dem Tor hat Ebersheim in einer Phase, in der wir ein wenig die Ordnung verloren hatten, weiter Druck ausgeübt. Mit dem Halbzeitpfiff haben wir durch einen Konter auf 3:1 gestellt. Im zweiten Durchgang sind wir dann wieder gut aus der Pause gekommen und haben das vierte Tor erzielt. Aber Ebersheim hat erneut zurückgeschlagen und konnte noch Qualität von der Bank nachlegen. Ich freue mich, dass wir auch dieses schwierige Spiel durch eine geschlossene Mannschaftsleistung für uns entscheiden konnten. Kompliment an die Ebersheimer, die uns einiges abverlangt haben.” Tore: 0:1 Fabian Commes (8., HE), 0:2 Johannes Schmidt (12., Vorarbeit von Johannes Kull), 1:2 Leonard Valentin Webel (27., Vorlage von Aaron Krüger), 1:3 J. Kull (45.+2, Assist von Florian Schnell), 2:3 Paul Karoske (48., Zulieferdienst von Sebastian Brehm), 2:4 J. Kull (56., in Szene gesetzt von Elias Noel Knop)

Spvgg. Essenheim – TSG Schwabenheim 2:2 (0:1) „Wir hatten bereits vor der Rückrundenbesprechung um Verlegung auf Freitagabend gebeten, da in Schwabenheim Samstag und Sonntag Wein&Tapas stattgefunden hat. Leider hat Essenheim dem nicht zugestimmt. Daher waren keine Offiziellen von uns vor Ort”, zeigte Boris Feldmann, der sportliche Leiter der TSG, wenig Verständnis gegenüber der Spvgg. Tore: 0:1 Joshua Böhnke (45.), 0:2 David Janetzko (53.), 1:2 Janis Heinze (68.), 2:2 Patrick Brachmann (72., FE, herausgeholt von J. Heinnze), Besonderes Vorkommnis: 10-Minuten-Zeitstrafe für Martin Haag (67./Spvgg. Essenheim)

SG Kempten/Dietersheim - SV Alemannia Waldalgesheim II 1:1 (1:1) „Es war ein vernünftiges und ruhiges Derby gegen Waldalgesheim. Wir hatten sicherlich unsere Feldvorteile und mehr Strafraumaktionen, aber insgesamt hinsichtlich der klaren Torchancen war es ausgeglichen. Am Ende vom Tag ein leistungsgerechtes Unentschieden”, sagte Frank Silberbauer, der sportliche Leiter der SG. Tore: 0:1 Niklas Wein (12.), 1:1 Martin Trägner (35.)