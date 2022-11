– Foto: Timo Babic

B-Klasse West: SG Kempten/Dietersheim mit erfolgreicher Woche Essenheim gewinnt deutlich +++ Ingelheim II macht es lange spanend +++ Heidesheim entscheidet Partie in der Schlussphase +++ Appenheim und 03er teilen Punkte +++ Kempten/Dietersheim schlägt Frei-Weinheim und Drais +++ Auch Ockenheim kann Gau-Algesheim im Derby nicht stoppen +++ Moguntia - FIAM abgebrochen +++ Schwabenheim kann nicht antreten

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurden in der B-Klasse Mainz-Bingen West sechs Begegnungen ausgetragen. Die Spvgg. Essenheim fuhr bei der SG Bingerbrück/Weiler II einen 5:1-Auswärtssieg ein. Die Spvgg. Ingelheim II gewann auch in der Fremde und schlug dabei den FSV Nieder-Olm II mit 3:1. Die TSVgg 1848 Stadecken-Elsheim II verlor zuhause mit 0:2 im Duell mit der TSG 1848 Heidesheim. Im Aufeinandertreffen des SV 1972 Appenheim und der FVgg. 03 Mombach gab es beim 2:2-Gleichspiel keinen Gewinner. Einen 4:3-Heimerfolg landete die SG Kempten/Dietersheim gegen die TSG Drais. Die SV 1910 Gau-Algesheim siegte auswärts beim SV Fidelia Ockenheim mit 4:0. Die Begegnung zwischen dem VfL Frei-Weinheim und TSG Schwabenheim wurde nicht angepfiffen. Zu einem Spielabbruch kam es zwischen dem SC Moguntia 1896 Mainz und FIAM Italia Mainz.

SG Bingerbrück/Weiler II – Spvgg. Essenheim 1:5 (1:3) Spvgg.-Trainer Martin Haag sagte: „Verdienter Sieg, auch wenn Bingerbrück die ein oder andere gute Chance auf ein weiteres Tor hatte. Allerdings gab es ein deutliches Chancenplus an vergebenen Großchancen auf unserer Seite.“ Auf Grund der Platzgröße habe es nur selten schönen Kombinationsfußball gegeben. Von beiden Seiten sei es aber ein sehr faires Spiel gewesen, Haag weiter. Tore: 0:1 Francesco Ielapi (28., Vorlage Janis Heinze), 0:2 Tobias Dinter (33., Vorarbeit F. Ielapi), 0:3, 1:4 J. Heinze (39., 70., Assists Sebastian Kleine und Ielapi), 1:3 Eric Engelhardt (44.), 1:5 Eigentor Enver Musa Ücek (89.)

FSV Nieder-Olm II – Spvgg. Ingelheim II 1:3 (0:2) „Die erste Halbzeit haben wir klar dominiert und sind folgerichtig mit 2:0 in Führung gegangen. Bis dahin müssen wir aber schon 3:0 oder 4:0 führen. Dann wäre das Spiel zur Pause entschieden gewesen“, sagte Spvgg.-Spielertrainer Dirk Spitzbarth, In der zweiten Hälfte seien die Gäste zu passiv gewesen und Nieder-Olm sei zu mehr Spielanteilen gekommen. Woraufhin der FSV auf 1:2 verkürzte. Mit der zweiten Chance sei den Gastgebern sogar fast das zweite Tor gelungen, aber Spvgg.-Torhüter Jascha Eimann habe auf der Linie retten können. „Hintenraus müssen wir den Sack früher zu machen. So blieb es bis zum Ende spannend, da bei uns aktuell Aufwand und Ertrag nicht passen. Am Ende ein verdienter Sieg in einem sehr fairen Spiel. Kompliment auch an den Schiedsrichter, der das Spiel sehr gut im Griff hatte“, Spitzbarth abschließend. Tore: 0:1, 0:2 Lars Donart (23., 40., Vorarbeit Haydar Babker und Christian Hack), 1:2 Pedro Jose Barbosa Concalves (53., Vorlage Joshua Engel), 1:3 C. Hack (89., Assist Kai-Frederik Horstmann)

TSVgg. 1848 Stadecken-Elsheim II – TSG 1848 Heidesheim 0:2 (0:0) TSG-Coach Marvin Dollmann haderte trotz des Auswärtserfolgs: „Wir haben unser schlechtestes Spiel der Saison gemacht. Das war wirklich nicht gut und absolut nicht unser Tag.“ Sein Team habe sich enorm schwer getan und sei überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Im zweiten Durchgang sei die TSG zumindest etwas druckvoller geworden. „Wir sind natürlich froh, dass wir die drei Punkte geholt haben, auch wenn wir ein schwaches Spiel gezeigt haben. Dennoch wollen wir es so schnell wie möglich abhaken und nicht mehr viele Gedanken dran verlieren“, Dollmann weiter. Tore: 0:1 Amir Nezami (80., Vorarbeit Sinan Ordukaya), 0:2 Alessio Auletta (90., Vorlage Marc Windecker), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Stadecken-Elsheim II (90.)

SV 1972 Appenheim – FVgg. 03 Mombach 2:2 (1:1) SV-Trainer Andreas Autenheimer sagte: „Leider kein Sieg, aber ein gerechtes Ergebnis. Wir hatten in den letzten Minuten noch zwei Riesenchancen, die auf der Linie gerettet wurden. Es war ein Kampfspiel. Spielerisch nicht schön. Hart, aber nicht unfair.“ Tore: 0:1 Jakob Hafer (6., direkter Freistoß), 1:1 Maurice Weber (19., Kopfball nach Assist von Tiago Alberto Ferrinho), 2:1 Philipp Tepen (58., Vorarbeit Manuel Müller), 2:2 Tim Behrendt (66., Vorlage Getoar Haxhosaj)

SG Kempten/Dietersheim – TSG Drais 4:3 (2:0) „Wir kamen von Anfang an gut ins Spiel, haben mutig hinten herausgespielt und viel Spielfreude und Leichtigkeit versprüht“, sagte Marco Bauer, der sportliche Leiter der SG. So dauerte es nicht lange, bis Noah Thelen auf SG-Spielmacher Sebastian Seltenreich flankte, der den Ball aus vollem Lauf in den linken Winkel köpfte. Thelen erzielte dann in der 33.Minute per Flachschuss das hochverdiente 2:0. „In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich auch schon entscheiden können, aber wir haben unsere Konter nicht untergebracht und sind das ein oder andere Mal am starken Gästetorwart oder am Aluminium gescheitert“, Bauer im Folgenden. Kurz nach wieder Wiederanpfiff erzielte Drais nach einem Eckball den Anschlusstreffer durch Clemens Fränzl. Kurt Ritzmann und Mwewa Elvis Chilufya erhöhten kurz vor dem Ende auf 4:1, ehe die TSG in der Nachspielzeit zwei kuriose Treffer durch Anthony Langenfeld und Samuel Mayer zum 4:3-Endstand nachlegten. Tore: 1:0 Sebastian Seltenreich (9., Kopfball nach Flanke von Noah Thelen), 2:0 N. Thelen (33., Vorarbeit Chris Rommel), 2:1 Clemens Fränzl (47.), 3:1 Kurt Ritzmann (80., Distanzschuss), 4:1 Mwewa Elvis Chilufya (84., Assist K. Ritzmann), 4:2 Anthony Langenfeld (90.), 4:3 Samuel Mayer (90.+3), Besonderes Vorkommnis: Felix Rothschenk (SG Kempten/Dietersheim) hält FE (82.)

SV Fidelia Ockenheim – SV 1910 Gau-Algesheim 0:4 (0:2) Der Gau-Algesheimer Spielertrainer Johannes Kull sagte: „Wir haben die richtige Einstellung an den Tag gelegt und das für uns wichtigste Saisonspiel verdient gewonnen. Die Vorfreude auf das erste Derby nach sechs Jahren war bei uns riesig. Auch wenn wir personell einige Ausfälle hatten, hatten wir mit Unterstützung unserer A-Jugend eine Mannschaft auf dem Platz, die das Spiel unbedingt gewinnen wollte.“ In die Torschützenliste trugen sich ein: Florian Schnell per Volleyschuss, zweimal Linus Nehrbaß sowie Kull selbst. Tore: 0:1 Florian Schnell (19., Distanzschuss), 0:2, 0:3 Linus Nehrbaß (41., Vorlage Johannes Kull, 67., Vorarbeit David Fürsicht), 0:4 Kull (70., Assist Johannes Lehré)

SC Moguntia 1896 Mainz – FIAM Italia Mainz abgebrochen FIAM-Spielertrainer Nelson Karikari stand Rede und Antwort. In der 70. Minute hätten die Hausherren geschlossen das Spielfeld verlassen. Was war passiert? Beim Stand von 7:0 für die Gäste sei das Spiel nach einer angeblich rassistischen Beleidigung gegenüber einem Moguntia-Spieler abgebrochen worden, Weder der Schiedsrichter, noch Karikari, noch einige weitere Akteure hätten diese Äußerung gehört. „Wir, FIAM, haben gefühlt alle Nationalitäten in der Mannschaft und wir stehen für Vielfalt, Offenheit und Toleranz. Für Rassismus stehen wir und ich als dunkelhäutiger Trainer schon gar nicht“, macht Karikari deutlich.

VfL Frei-Weinheim – TSG Schwabenheim 2:0 § Boris Feldmann, der sportliche Leiter der TSG, nahm kritisch Stellung: „Unter anderem aufgrund einer Vielzahl von neuen Corona Fällen in unserem Team, wollten wir das Spiel seit Freitag verlegen. Wir, als TSG Schwabenheim, waren solchen Anfragen von Vereinen gegenüber immer offen und kulant. Ich bin enttäuscht darüber, dass wir in dieser Saison nun zum wiederholten Male hängen gelassen werden. Das Miteinander zwischen Vereinen in unserer Region habe ich persönlich immer anders gelebt. Daher werden wir unsere Haltung für künftige Anfragen überprüfen und hinterfragen müssen." Der VfL Frei-Weinheim hatte einer Spielverlegung nicht zugestimmt, sodass es zu einem Nicht-Antritt der Gäste gekommen ist. Die Partie wird mit 2:0 für den VfL Frei-Weinheim gewertet.