B-Klasse Ost: Emotionale Achterbahnfahrt für Lörzweiler Saulheimer Zweite dreht Partie +++ Nierstein II gleicht mit zwei Mann weniger aus +++ Duah-Viererpack ebnet FC-Sieg +++ Uelversheim siegt weiter +++ Ebersheim und Barbaros spielen gleich +++ 12er kommen zurück

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost standen am vergangenen Wochenende sieben Partien auf dem Programm. Der FSV 1946 Saulheim II besiegte zuhause den TSV Mommenheim II mit 4:2. Das Aufeinandertreffen des FSV Oppenheim II und der TSG 1846 Bretzenheim III endete torlos. Die Sportfreunde Dienheim trennten sich im Heimspiel mit 2:2 vom VfR Nierstein II. Dem FC Lörzweiler gelang ein 5:3-Auswärtssieg bei der FSG Jugenheim/Partenheim. Der TSV Uelversheim feierte einen 4:1-Heimerfolg über den SV Klein-Winternheim II. Der TSV Mainz-Ebersheim 1897 und der SKC Barbaros Mainz teilten beim 1:1-Unentscheiden die Punkte. Der SV 1912 Bretzenheim schlug auf heimischem Platz den VfB Bodenheim II mit 2:1.

FSV 1946 Saulheim II – TSV Mommenheim II 4:2 (1:2)

FSV-Trainer Denis Scharffe sagte: „Mommenheim hat sich gut gewehrt und ist glücklich, aber auch verdient mit 2:0 in Führung gegangen.“ Nach 30 Minuten seien die Saulheimer besser ins Spiel gekommen – insbesondere durch die Einwechslungen von Mario Helmlinger und Till Fichtelberger. Folglich verkürzte der FSV noch vor der Halbzeit durch Fichtelberger auf 1:2, „was für die Moral sehr wichtig war“, Scharffe weiter. In der zweiten Halbzeit seien die Gastgeber deutlich besser in den Zweikämpfen gewesen und hätten ihre Stärken im Kombinationsspiel ausgespielt, wodurch sie das Spiel unter Kontrolle bekommen hätten und was sich auch in Toren niederschlug. Marcel Schulz glich aus, Matej Izakovic brachte den FSV erstmals in Front und Fichtelberger setzte den Schlusspunkt.

Tore: 0:1 Patrick Nützel (7.), 0:2 Tobias Schäfer (27.), 1:2, 4:2 Till Fichtelberger (37., 83.), 2:2 Marcel Schulz (57.), 3:2 Matej Jakob Izakovic (75.)