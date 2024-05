FSV Saulheim II und FC Inter Mainz mit Kantersiegen

Der FSV Saulheim II und der FC Inter Mainz ließen ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance auf einen Sieg. – Foto: Sascha Köppen

MAINZ-BINGEN. Am vergangenen Wochenende wurde in der B-Klasse Mainz-Bingen Ost der 30. Spieltag ausgetragen.

SC Moguntia 1896 Mainz – TSG Hechtsheim TSG-Trainer Dragutin Latincic teilte mit: „Moguntia ist mit sieben Spielern angetreten und dann hat sich leider einer von ihnen verletzt. Meinen allerhöchsten Respekt an die Jungs, die gekommen sind.” Weitere Informationen zum Spielabbruch findet Ihr hier.

FSV Oppenheim II – SVW Mainz II 4:3 (1:2) „Die ersten 15 Minuten gehen auf meine Kappe. Ich habe die Mannschaft durch die Vorgabe eines ungewohnten Spielsystems verunsichert und wir haben keinen Zugriff bekommen. Nach dem 0:2 haben wir umgestellt und sind im gewohnten System besser ins Spiel gekommen. Durch hohen läuferischen Aufwand, absoluten Kampfeswillen und eine geschlossene Mannschaftsleistung konnten wir das Spiel zu unseren Gunsten drehen und im Abstiegskampf drei wichtige Punkte einfahren, mit denen vorher bestimmt nicht viele gerechnet haben. Besonders gefreut hat mich, dass sich Patrick Lemke und Torben Holderbaum für ihre Leistung mit einem Torerfolg belohnt haben und einen wesentlichen Beitrag zum Heimsieg geleistet haben”, sagte FSV-Spielertrainer Christoph Rech. Für die SVW war es nach der 0:2-Niederlage gegen die FSG Jugenheim/Partenheim die zweite Pleite binnen einer Woche. Hierzu äußerte sich FSG-Trainer Eric Oehler folgendermaßen: „Das war ein Spiel, was auch 6:2 für Weisenau, 5:5 oder 4:0 für uns ausgehen kann. Weisenau hat einen super Spielaufbau, aber die Kaltschnäuzigkeit im letzten Drittel hat bei dem Spiel den Unterschied gemacht.” Tore: 0:1 Oualid Haddouti (4.), 0:2 Linus Holzhäuser (14.), 1:2 Patrick Lemke (38., Vorarbeit von Ismail Tajjiou), 2:2 Till Kissinger (49., per Kopf nach Vorlage von Patrick Wilhelm), 3:2 Torben Holderbaum (54.), 4:2 Adam Agadad (58., FE, herausgeholt von I. Tajjiou)

VfR Nierstein II – TSV Uelversheim 1:3 (1:0) TSV-Spielertrainer Daniel Küting sagte: „Es war kein Leckerbissen und klar, dass es ein Kampfspiel wird. Kein gutes B-Klassen-Spiel.” Nach der Niersteiner Führung seien die Uelversheimer spielbestimmend gewesen, hätten sich allerdings keine zwingenden Torchancen erarbeiten können. Zudem vergaben die Hausherren einen Strafstoß, der von der Latte abprallte, im ersten Spielabschnitt. Nach taktischen Umstellungen in der Pause wendeten die Gäste die Partie schnell zu ihren Gunsten: „Wir haben uns vorgenommen, das Spiel nochmal zu drehen.” Der TSV habe sogar noch etliche Chancen ausgelassen, um das Ergebnis deutlicher zu gestalten. „Alles in allem ein verdienter Sieg. Das 3:1 geht vollkommen in Ordnung”, resümierte Küting. Tore: 1:0 Tim Maximilian Bernd (10., nach einem Konter), 1:1 Patrick Räder (50., Kopfball nach Vorarbeit von Elias Wagner), 1:2 Kai Berges (55., Vorlage von Tim Ebli), 1:3 T. Ebli (70., Assist von Daniel Küting)

FSV Alemannia Laubenheim – VfB Bodenheim II 2:2 (1:1) „Großes Kompliment vorweg an unsere Mannschaft. Wir hatten im Vorfeld einige Ausfälle zu verkraften. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein - in allen Belangen - sehr gutes Spiel gegen ein Topteam der Liga gemacht, hatten mehr Spielanteile, mehr gute Torabschlüsse und waren unheimlich präsent in den Zweikämpfen. In der zweiten Hälfte ist Laubenheim stärker aufgekommen, aber wir waren weiterhin sehr widerstandsfähig und haben als Mannschaft sehr gut verteidigt. Ein insgesamt gerechtes Unentschieden”, fasste Co-Trainer Matthias Frieß zusammen. Tore: 0:1 Thomas Meyenburg (19., Vorarbeit von Matteo Kerz) 1:1 Sascha Mock (22., Assist von Jan Kohlbacher) 1:2 Maximilian Prieß (62., Vorlage von Max Malz) 2:2 J. Kohlbacher (71.)

FSV 1946 Saulheim II – TSV Mommenheim II 8:1 (3:1) FSV-Trainer Denis Scharffe teilte mit: „Leider ist zum Spiel kein Schiedsrichter erschienen. Wir konnten uns mit Mommenheim aber auf einen Schiedsrichter einigen.” Die Saulheimer wären das Spiel seriös angegangen und hätten sich auch von dem frühen Gegentor nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit „teilweise tollen Kombinationen” habe der FSV das Spiel gedreht und in der zweiten Halbzeit auch hinsichtlich des Resultates deutlich gestaltet, so Scharffe. Tore: 0:1 Mutlu Baslik (8., Vorarbeit von Halil Ibrahim Genc), 1:1 Aron Habich (16., Vorlage von Till Fichtelberger), 2:1, 3:1 Jean-Philippe Velten (28., 35., Assists jeweils von T. Fichtelberger), 4:1, 5:1 A. Habich (47., Zulieferdienst von J.-P. Velten; 52., in Szene gesetzt von Luca Johannes Schneider), 6:1 T. Fichtelberger (56., vorbereitet von Tim Backenstoß), 7:1 J.-P. Velten (63., vorgelegt von Fynn Jung), 8:1 T. Backenstoß (85., assistiert von David Ronellenfitsch)

FC Lörzweiler - FC Fortuna Mombach II 1:2 (1:1) Auch der Trainerwechsel brachte nicht den gewünschten Erfolg für den FC Lörzweiler. Die Hausherren, die Mitte der ersten Halbzeit in Front gegangen waren, kassierten die beiden Gegentore zu den wohl ungünstigsten Zeitpunkten. Kurz vor dem Seitenwechsel und kurz vor dem Abpfiff. Der FCL muss sich aber schnell wieder aufrappeln, um die notwendigen Punkte für den Klassenerhalt einzufahren. Tore: 1:0 Christian Wolf (24.), 1:1 Armin Telarevic (44.), 1:2 Samuel Sinisterra Velez (90., Vorlage von Sascha Hieronimus), Besondere Vorkommnisse: 10-Minuten-Zeitstrafen für FC Lörzweiler (35., 73.) und Fortuna Mombach II (35., Rocco Morana/83., Marc Blechschmidt), Rote Karte für FC Lörzweiler (90.)

FC Inter Mainz – Spvgg. Selzen 7:1 (2:0) Der Spielbeginn sei von der Spvgg. sehr konzentriert sowie fokussiert gewesen und sie habe leichte Vorteile im Spielaufbau und Herausspielen von Torchancen zu verzeichnen gehabt. Der FC Inter sei hingegen zu nervös und unruhig gewesen, sodass es einige Minuten gedauert habe, bis beide Mannschaften ihr gewohntes Niveau erreicht hätten, so FC-Trainerin Beate Kiss. „Dann war es ein gutes und spannendes Spiel, wobei wir mehr Torchancen vergeben haben. Trotz des unruhigen Spiels sind wir mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen”, Kiss weiter, „nach der Pause ist Selzen stark motiviert aus der Kabine gekommen und hat auf das Anschlusstor gedrängt.” Aber genau in dieser Drangphase gelang dem FC der dritte Treffer, wodurch der Widerstand der Spvgg. gebrochen worden sei und Inter immer besser in den Spielrhythmus gefunden habe. Tore: 1:0 Philipp Lutzenburg (18.), 2:0 Dominik Schön (21.), 3:0 P. Lutzenberg (51.), 4:0 Martin Ubilla (55., direkter Freistoß), 5:0, 6:0 Luca Fernandes (58., technisch gute Einzelleistung; 68., starkes Durchsetzungsvermögen), 7:0 Anes Djehiche (71., gute Kombination der FC-Stürmer), 7:1 Tobias Emmerich (76.)