B-Klasse Ost: Barbaros zerlegt Klein-Winternheimer Zweite 12er geben sich keine Blöße +++ Bodenheim II schlägt Oppenheim II +++ Zwei Tore und zwei Platzverweise in Mommenheim +++ Finn Schubert glänzt bei FSG-Sieg +++ Lörzweiler kämpft Saulheim II nieder +++ Ebersheim mit Spielglück +++ Barbaros gewinnt zweistellig

MAINZ-BINGEN. In der B-Klasse Mainz-Bingen Ost wurden am vergangenen Wochenende sieben Partien ausgetragen. Der VfR Nierstein II kam zuhause im Aufeinandertreffen mit dem SV 1912 Bretzenheim mit 2:6 unter die Räder. Der VfB Bodenheim II feierte einen 2:0-Heimsieg über den FSV Oppenheim II. Der TSV Uelversheim schlug in der Fremde den TSV Mommenheim II mit 2:0. Die FSG Jugenheim/Partenheim machte es vor heimischer Kulisse mit 6:1 gegen die Spvgg. Selzen deutlich. Dem FC Lörzweiler gelang ein knapper 1:0-Heimerfolg über den FSV 1946 Saulheim II. Der TV 1817 Mainz unterlag dem TSV Mainz-Ebersheim 1897 mit 3:4 auf eigenem Platz. Der SKC Barbaros Mainz gewann im Heimspiel haushoch mit 11:2 gegen den SV Klein-Winternheim II. Die Partie zwischen der VdSFr Dienheim und dem TSG 1846 Bretzenheim III wurde verlegt.

VfR Nierstein II – SV 1912 Bretzenheim 2:6 (2:3) SV-Trainer Uwe Laier fasste sich kurz: „Es war ein - auch in dieser Höhe - verdienter Sieg.“ Die Garanten für den Erfolg der 12er waren mit ihren Toren Elian Stradalski, Patrick Schlömer, Jonas Dietz, Markus Jakobi, Sandro Pizzaleo und Jakop Lorenz. Auf der Gegenseite traf Daniel Dos Santos Marques gleich doppelt. Tore: 0:1 Elian Stradalski (9., Vorarbeit Markus Jakobi), 0:2 Patrick Schlömer (20., FE), 1:2, 2:3 Daniel Dos Santos Marques (27., Vorlage Marian Saar, 45.+1, FE nach Foul an George Abo Diab), 1:3 Jonas Dietz (32.), 2:4 M. Jakobi (57., Assist Marc Gruber), 2:5 Sandro Pizzaleo (65., Zulieferdienst J. Dietz), 2:6 Jakop Lorenz (90.+2, Vorarbeit Tobias Haunstetter)

VfB Bodenheim II – FSV Oppenheim II 2:0 (1:0) In einer ausgeglichenen und umkämpften ersten Halbzeit sei der VfB in der 37. Minute nach Foul an Marius Porsch durch einen von ihm selbst verwandelten Elfmeter in Führung gegangen, informierte VfB-Coach Matthias Frieß. In der zweiten Halbzeit hätten die Hauherren einige klare Chancen zum vorentscheidenden 2:0 liegen gelassen. Der Oppenheimer Salim Agadad sah in der 77. Spielminute nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte, was es für den FSV zu einem noch schwereren Unterfangen machte. In der 90. Minute hätten die Bodenheimer durch einen schönen Schuss von der Strafraumgrenze in den Winkel durch Ludwig Hellbauer das Spiel letztlich verdient für sich entscheiden können, Frieß abschließend. Tore: 1:0 Marius Porsch (39., FE), 2:0 Ludwig Hellbauer (90., Vorlage Maximilian Malz), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Salim Agadad (83., FSV Oppenheim II)

TSV Mommenheim II – TSV Uelversheim 0:2 (0:2) „Das Spiel hat auf dem schweren Geläuf in Mommenheim recht hektisch mit vielen Befreiungsschlägen und Zweikämpfen begonnen“, sagte TSV-Spielertrainer Daniel Küting, „danach wurden wir stärker und sind durch André Schönberger in Führung gegangen.“ Vorausgegangen war ein Freistoß von Patrick Räder, den Schönberger per Kopf ins Mommenheimer Tor verlängerte. Kurz darauf machte Raphael Dörich, der von Timo Knoob bedient worden war, den zweiten Treffer. Zu Beginn der zweiten Hälfte sei Mommenheim stärker geworden und habe sich Chancen erarbeitet, die jedoch von der Uelversheimer Defensive rund um Torwart Sascha Berges vereitelt worden seien. In der 64. Minute schwächte sich Mommenheim selbst. Nachdem der Schiedsrichter Dennis Secker aufgrund von Meckern die gelb-rote Karte gezeigt hatte, wurde Seval Pektas wegen Schiedsrichterbeleidigung mit glatt Rot vom Platz gestellt. „Meines Erachtens eine harte Entscheidung, weil das Spiel bis dahin sehr fair und ruhig gewesen ist“, schätzte Küting die Situation ein. In der letzten halben Stunde hätten sie das Spiel runtergespielt, ohne dass Mommenheim nochmal gefährlich wurde. Zudem sei ein weiteres Tor durch Knoob aufgrund von Abseits aberkannt worden. „Am Ende ein verdienter Sieg in dem - wie erwartet - sehr schweren Auswärtsspiel gegen gute Mommenheimer. Wir möchten den Schwung bis zum Winter natürlich mitnehmen und in den letzten fünf Spielen weiter punkten. Aktuell ist es natürlich eine super Momentaufnahme für den Verein und vor allem meine Jungs, die sich Woche für Woche für ihre Arbeit und ihren Aufwand belohnen“, Küting weiter. Tore: 0:1 André Schönberger (35., Kopfball nach Assist von Patrick Räder), 0:2 Raphael Dörich (43., Vorlage Timo Knoob), Besondere Vorkommnisse: Rote Karte für Seval Pektas und Gelb-Rote Karte für Dennis Secker (64., beide TSV Mommenheim II)

FSG Jugenheim-Partenheim – Spvgg. Selzen 6:1 (3:1) FSG-Coach Tuncer Köken sagte: „Natürlich war es ein Spiel, das keine der beiden Mannschaften verlieren wollte. Wir haben uns viel vorgenommen, nach dem nicht so berauschenden Spiel gegen 1817. Dass wir zuhause immer für Tore gut sind, hatten wir bereits mehrfach unter Beweis gestellt und darauf haben wir aufgebaut. Anerkennung an den Gegner, der trotz Unterzahl auch Chancen hatte. Wir hatten mehr vom Spiel, aber waren natürlich auch ein gebranntes Kind vom Nierstein-Spiel, das wir nach 2:0-Führung 2:3 verloren. Aber diesmal haben wir es geschafft, nachzulegen und endlich drei Punkte einzufahren. Im Großen und Ganzen war der Sieg verdient.“ Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte insbesondere Finn Schubert, der nicht nur dreifach traf, sondern auch den Handelfmeter zum 1:0 herausholte. Tore: 1:0 Philip Krichten (5., HE), 1:1 Niklas Zeringer (15., Zulieferdienst Jan Ziegler), 2:1, 3:1, 6:1 F. Schubert (27., 32., 85.), 4:1 Nico Weissmann (64.), 5:1 Sebastiano Sabah Jasarov (70.), Besondere Vorkommnisse: Rote Karten für Marco Oberkehr wegen Handspiels auf der Torlinie (4.) und Niklas Ferber wegen einer Tätlichkeit (81., beide Spvgg. Selzen), beim Stand von 3:1 verschießt Selzen einen Elfmeter

FC Lörzweiler – FSV 1946 Saulheim II 1:0 (1:0) FC-Trainer Alexander Hoyer empfand insgesamt, dass diejenige Mannschaft gewonnen habe, die es am meisten wollte. Gegen Ende der ersten Halbzeit habe jedoch der FSV spielerisch überzeugt und hätte in Führung gehen müssen. „Im Gegenzug machen wir das 1:0 aus dem Nichts. Es war endlich mal ein Spielverlauf, der zu unseren Gunsten verlaufen ist. Normalerweise fangen wir so ein Ei“, Hoyer zum glücklichen Treffer von Frank Zimmermann kurz vor dem Seitenwechsel. Der zweite Durchgang habe sich dann als reines Kampfspiel gestaltet. „Wir haben uns gegen alles gestemmt, in jeden Ball reingeworfen, alles verteidigt und trotzdem geschafft, Nadelstiche nach vorne zu setzen“, lobt Hoyer seine Mannschaft, die trotz einer Ampelkarte in der Schlussphase den Sieg über die Ziellinie brachte. Tore: 1:0 Frank Zimmermann (40.), Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Mike Kraft wegen Meckerns (89., FC Lörzweiler)

TV 1817 Mainz – TSV Mainz-Ebersheim 1897 3:4 (1:0) TSV-Coach Felix Niklas Klünemann fasste die Begegnung folgendermaßen zusammen: “Die erste Halbzeit ging ganz gar an 1817. Die zweite klar an uns. Am Ende war das Spielglück auf unserer Seite.“ Auf beiden Seiten traf jeweils ein Akteur doppelt: Für 1817 traf Jakob Pfeffer zweimal ins Schwarze und für Ebersheim Paul Karoske. Antonio Garro machte kurz vor Schluss mit einem direkten Freistoß den glücklichen Sieg für den TSV perfekt. Tore: 1:0, 3:3 Jakob Pfeffer (34., 79.), 1:1, 1:2 Paul Karoske (47., Vorarbeit Alexander Görke, 51., Vorlage Daniel Berkes), 1:3 David Lennart Matzon (63., Kopfball nach Assist von Marc Tröge), 2:3 Daniel Krimmel (66.), 3:4 Antonio Garro (90., direkter Freistoß)

SKC Barbaros Mainz – SV Klein-Winternheim II 11:2 (4:0) Hakan Akcay, der sportliche Leiter des SKC, sagte: „Es war ein einseitiges Spiel mit vielen Torchancen und wir hätten sogar noch höher gewinnen können. Ich möchte auch dem Gegner meinen Respekt aussprechen. Obwohl sie personell geschwächt waren, haben sie wirklich sehr fair bis zur letzten Minute gekämpft.“ Beim Schützenfest stachen Murat Akcay mit vier Toren, Gökhan Kavakli mit drei Treffern sowie Doppelpacker Adem Yilmaz als Torjäger heraus. Tore: 1:0, 2:0, 5:0 Gökhan Kavakli (8., 13., 47.), 3:0, 6:0, 8:1, 9:1 Murat Akcay (28., 50., 68., 70.), 4:0 Ahmed Seyyid Akgün (32.), 7:0 Muhammed Tahsin Bora (55.), 7:1 Alexsander Rutz (60.), 9:2 Steffen Pierzina (72., FE), 10:2, 11:2 Adem Yilmaz (75., 85.)

