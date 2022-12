Ayhan Kirlangic mit neuem Job nach Deutschland-Rückkehr Der Trainer übernimmt die U17 des Oberligisten Sportfreunde Baumberg.

Seit einer Woche ist Ayhan Kirlangic wieder zurück in Deutschland, nachdem er den Zweitligisten Chase FC in Ghana trainiert hatte, dieser sich ein längerfristiges Engagement trotz er guten Performance aber finanziell nicht leisten konnte ( wir berichteten hier ). Nun ist der Coach kaum wieder hier, schon hat er eine neue Aufgabe gefunden. Er wird künftig die U17 der Sportfreunde Baumberg trainieren, die in der B-Junioren-Niederrheinliga unterwegs ist.

"Ich habe gleich sehr viele Angebote bekommen, und das Beste war das von den Sportfreunden Baumberg U17. Langfristig ein toller Verein, wie ich finde, mit Übergang in die U19 nächste Saison. Ich freue mich persönlich sehr, dass direkt bei einem so tollen Verein so ein großes Interesse da war. Für mich hat bei den Gesprächen, die wir hatten, alles sehr gut gepasst. Ich bin total überzeugt von dem Konzept der Verantwortlichen und habe dann auch gleich zugesagt", erklärt Kirlangic, der sich durch seine vorigen Stationen im Jugendbereich bestens auskennt. "Für mich ist es die Möglichkeit, wieder auf der großen Bühne zu stehen in Deutschland, auch noch in so einem tollen Verein, dafür danke ich den Verantwortlichen der Sportfreunde Baumberg. Ich konnte mich gleich zu 100 Prozent mit der Aufgabe und den Vorstellungen des Vereins identifizieren." Auch Kosi Saka zeigt sich auf der Sportfreunde Homepage angetan: "Wir haben ein super Gespräch mit Ayhan gehabt und sind davon überzeugt, dass er die Jungs sportlich wie menschlich weiterentwickeln wird."

Nächste Jugend-Station für Kirlangic