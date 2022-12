Autokorso und Party an der roten Ampel bei TuRUs U17-Aufstieg FuPa-Wintercheck: Die U17 der TuRU Düsseldorf kann auf ein ganz besonders erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Jan-Niklas Eickels: Erstmal muss ich meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Wir haben im Sommer einen komplett neuen Kader auf die Beine stellen müssen mit 30 neuen Spielern von unterschiedlichen Vereinen und mussten mit dem neuen Personal direkt in die Qualifikation zur Niederrheinliga. Wir hatten eine echte Hammer Gruppe mit den Sportfreunden Niederweniger, Bayer Wuppertal und dem MSV Duisburg. Wir gewannen die ersten beiden Spiele und mussten dann am letzten Spieltag zum MSV und dort gewinnen. Das haben wir dann auch getan und sind nach dem 1:0-Erfolg in die zweit höchste Liga Deutschlands aufgestiegen. Daher bin ich unfassbar stolz auf meine Truppe, was sie dieses Jahr geleistet hat. In der Liga könnte es besser laufen aber es geht immer weiter. Danke an mein Team.

Gibt es Veränderungen im Team?

Eickels: Man weiß nie was passiert. Jetzt gerade gibt es keine Veränderungen.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Eickels: Welche Spieler ist immer schwierig. Ich würde meine ganze Mannschaft nennen, weil keiner von ihnen bisher jemals so hoch gespielt hat und daher muss ich sagen, jeder hat sich auf eine bestimmte Weise super weiterentwickelt.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Eickels: Positiv natürlich das alles entscheidende spiel in der Qualifikation gegen den MSV Duisburg, wo wir 1:0 gewonnen haben und somit in Duisburg den Aufstieg feiern konnten. Ich glaube, dass war für alle das Highlight der Saison - es war der Wahnsinn. Das zweite Highlight war der Pokalsieg im Halbfinale gegen BV 04 Düsseldorf, wo wir 2:1 gewonnen haben und somit im Finale um den Kreispokal stehen. Das ist nach 15 Jahren das erste mal. Dazu sind wir noch für den Niederrheinpokal qualifiziert.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Eickels: Das mehr auf die Jugend gesetzt wird, egal wo.

Welche Anekdote oder Geschichte aus Deinem Team und Deinem Verein ist erzählenswert? Wir freuen uns auf eine tolle Story!

Eickels: Dass wir ein Hupkonzert durch Duisburg gemacht haben und als die Ampel rot war alle ausgestiegen sind und an der Ampel mitten auf der Straße minutenlang gefeiert haben.