Der Bus des FC Bayern wird in Hankofen sicher für zahlreiche Schnappschüsse und Erinnerungsfotos herhalten müssen. – Foto: Imago Images

Ausverkauft! Hankofen fiebert »einmaligem Fußballfest« entgegen 17. Spieltag - Samstag: "Dorfbuam" empfangen vor 2.500 Zuschauern die Profireserve des FC Bayern

Worauf er sich denn am meisten freuen würde, wenn es mit dem Aufstieg in die Regionalliga klappen sollte? Darauf antwortete Hankofens Sportlicher Leiter Richard Maierhofer im Winter im großen FuPa-Interview noch: "Wenn der Bus des FC Bayern in Hankofen vorfahren würde, das hätte schon was." Einige Monate später ist aus dem Wunschtraum Realität geworden. Am Samstag wird der Bus des FC Bayern vor dem Maierhofer Bau-Stadion parken, wenn die Profireserve des Rekordmeisters am Reißinger Bach gastiert. Anstoß ist um 14 Uhr. Der Hype um die Partie ist groß in der Region, das Spiel ist mit 2.500 Zuschauern bereits ausverkauft!



"Es geht auch nur um drei Punkte", sagt Hankofens Spielertrainer



"Es geht auch nur um drei Punkte", sagt Hankofens Spielertrainer Tobias Beck und versucht damit, irgendetwas Normales an der Partie zu finden. Freilich ist diese Spiel aber auch für den 27-Jährigen alles, außer gewöhnlich - selbst in dieser an Höhepunkten nicht gerade armen Regionalliga-Saison. Das will er gar nicht herunterspielen: "Wenn der Bus des FC Bayern am Samstag bei uns am Stadion vorfährt, dann ist das schon was ganz Besonderes. Das wird ein einmaliges Fußballfest werden." Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte bestreitet die SpVgg Hankofen-Hailing ein Spiel gegen den FC Bayern München - und dann auch noch ein Pflichtspiel, auch wenn es sich dabei "nur" um die zweite Mannschaft handelt. Große Namen sind dennoch dabei, vor allem auf der Trainerbank. Denn nur wenige Meter unterhalb der Haupttribüne wird Martín Demichelis Platz nehmen. Viermal wurde der Argentinier deutscher Meister mit dem FC Bayern, einmal englischer Meister mit Manchester City. Im WM-Finale 2014 in Brasilien unterlag er mit den "Gauchos" dem deutschen Team um Siegtorschütze Mario Götze.

Brian Wagner und Kollegen erwarten gespannt die Youngsters des FC Bayern. – Foto: Paul Hofer





Für Hankofen wird es in erster Linie darum gehen, die Aufregung in positive Energie umzuwandeln. Und ein Schuss Gelassenheit dürfte wohl auch nicht schaden. "Ich denke, wenn wir zum Aufwärmen rauskommen, werden schon eine Menge Zuschauer da sein. Das können wir dann kurz genießen. Anschließend wollen wir den Fokus aber komplett auf das Sportliche richten und das ganze Drumherum mit Anpfiff ausblenden. Genauso werden wir das den Jungs sagen. Groß motivieren müssen wir sicher niemanden. Wir wollen nicht vor Ehrfurcht erstarren und dürfen keinen Angsthastenfußball spielen. Mit dem Publikum im Rücken hoffe ich, dass wir ein Feuerwerk abrennen können", verrät Beck die Grundzüge des Matchplans.

Schlägt der Favoritenschreck wieder zu? Für Hankofen wird es in erster Linie darum gehen, die Aufregung in positive Energie umzuwandeln. Und ein Schuss Gelassenheit dürfte wohl auch nicht schaden. "Ich denke, wenn wir zum Aufwärmen rauskommen, werden schon eine Menge Zuschauer da sein. Das können wir dann kurz genießen. Anschließend wollen wir den Fokus aber komplett auf das Sportliche richten und das ganze Drumherum mit Anpfiff ausblenden. Genauso werden wir das den Jungs sagen. Groß motivieren müssen wir sicher niemanden. Wir wollen nicht vor Ehrfurcht erstarren und dürfen keinen Angsthastenfußball spielen. Mit dem Publikum im Rücken hoffe ich, dass wir ein Feuerwerk abrennen können", verrät Beck die Grundzüge des Matchplans.

Dass die Bayern in dieser Saison verwundbar sind, beweisen die bislang sechs Niederlagen. "Sie stehen sicher nicht da, wo sie sich selbst sehen. Allerdings hat man gerade erst letzten Sonntag beim Sieg gegen Tabellenführer Würzburg gesehen, was das für eine starke Mannschaft ist. Wir wollen aber bewusst nicht zu viel hineininterpretieren oder totanalysieren", erklärt Beck. Hoffnung macht, dass Hankofen gegen die großen Jungs der Liga bislang nicht schlecht ausgesehen hat - Stichwort Favoritenschreck! Unentschieden in Würzburg, Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg II, Auswärtssieg in Unterhaching, Remis gegen Schweinfurt. "Auch vergangene Woche in Burghausen haben wir bewiesen, dass wir mit Topmannschaften mithalten können. Leider war unsere Chancenverwertung grob fahrlässig. Das müssen wir gegen die Bayern besser hinbekommen", gibt Beck seiner Mannschaft mit auf den Weg. Und warum sollte dann nicht auch gegen die Bayern eine Überraschung möglich sein?



Personalien SpVgg Hankofen-Hailing: Die "Dorfbuam" haben kaum Sorgen und sind in einer komfortablen Situation. Nur Lukas Mrozek wird nach seiner gelb-roten Karte in Burghausen den Schlager gesperrt verpassen. "Ansonsten sind alle Mann an Bord. Sogar unsere beiden langzeitverletzten Matthias Lazar und Jakob Vogl sind dosiert ins Training eingestiegen und machen bei Passübungen mit. Freilich werden aber beide noch Zeit brauchen", berichtet Beck.