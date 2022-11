Aufstiegsrunde nicht mehr in eigener Hand! Herren verliert enttäuschend gegen Messingen

Nach frühem Rückstand erfolgte nur einige Minuten später der erneute Nackenschlag, sodass man bereits nach 12 Minuten einem 0:2 hinterherlief. Der Gast war durch lange Bälle hinter die Kette stets gefährlich, unser SVL zeigte zahlreiche Fehler im Spielaufbau und machte Offensiv so gut wie keinen Ball fest. Dennoch kam man im Laufe der 1. Halbzeit bzw. vor allem zu Beginn des 2. Durchgangs zu guten Möglichkeiten, die mehrfach (speziell bei Standards) abgefälscht oder kurz vorm Einschuss geklärt wurden. Messingen behielt jedoch in den Zweikämpfen die Oberhand und kam erneut per langem Ball (wenn auch stark abseitsverdächtig) zum 0:3. Zwar erzielte Jake per Freistoß umgehend das 1:3, doch die erhoffte Aufholjagd wurde schnell im Keim erstickt: Ein erneuter langer Ball wurde von Scheffer über rechts in die Mitte gebracht: 1:4 und unserem SVL war nun endgültig der Stecker gezogen.

Auch wenn die Gegentore nach individuellen Fehlern oder langen Bällen fielen und man vorne das ein oder andere Tor verpasste, mit der Gesamtleistung war kein SVLer an diesem Sonntag zufrieden. Messingen war zweikampfstärker und in den entscheidenden Szenen zwingender, sodass die Niederlage absolut in Ordnung geht. Zu wenig für solch ein Entscheidungsspiel und sicherlich Listrup-Untypisch, speziell bei Heimspielen auf unserem Hauptplatz…

Was man bei all dem (sicherlich auch berechtigtem) „Gemecker“ nicht vergessen darf: Seit Jahren schwimmt unsere Erste von Erfolg zu Erfolg und hat nun erstmals seit gefühlten 7 Jahren eine schwache Halbserie gespielt – das ist vielleicht auch mal normal und in Teilen erklärbar – auch wenn das nach so einem Spiel keiner hören will…

Die vielen angeschlagenen Spieler brauchen sicherlich die Winterpause, um im neuen Jahr wieder gemeinsam mit euch Zuschauern anzugreifen! Mit frischem Wind soll dann wieder die Listrup-DNA auf den Rasen gebracht werden!

Ob dies in der Auf- oder Abstiegsrunde sein wird, wissen wir erst nach dem kommenden Wochenende.