„Aufgrund beruflicher Verpflichtungen“ – Bernard Mwarome verlässt FC Pipinsried Nächster Abgang beim FCP

Nun also doch: Defensivspezialist Bernard Mwarome verlässt den Regionalligisten FC Pipinsried in der Winterpause.

Der 25-Jährige ist nach Stammtorhüter und Kapitän Felix Thiel, der, wie berichtet, zum FV Illertissen wechselte, der zweite Hochkaräter, der vom Tabellenvorletzten abwandert. „Der FC Pipinsried verliert mit Bernard Mwarome im Winter einen wichtigen Bestandteil des Abwehrverbundes. Bernard kann aufgrund beruflicher Verpflichtungen den Aufwand für die Regionalliga nicht mehr aufbringen und verlässt das Team. Schweren Herzens akzeptieren wir diese Entscheidung, danken Benni für sein Engagement und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, heißt es in der Stellungnahme.

Pipinsried – Nachdem der Sportliche Leiter des Fußball-Regionalligisten, Tarik Sarisakal, vergangene Woche auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten zu einem möglichen Weggang Mwaromes noch mit „definitiv nicht“ antwortete, bestätigte die Vereinsführung nun in einer Pressemitteilung die Trennung.

Wie berichtet, kann Mwarome aus beruflichen Gründen donnerstags grundsätzlich nicht mittrainieren. Zu den Plänen des 25-Jährigen meinte Sarisakal gestern, dass es „gar nicht fix ist, ob er überhaupt in der Rückrunde Fußball spielen wird“. Das gelte es noch zu klären, so der Sportchef. Mwarome macht derzeit eine Ausbildung zum Fitnesskaufmann, die ihn zeitlich stark in Anspruch nehme. (zim)