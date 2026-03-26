"Auf junge Spieler setzen ist der richtige Weg" Nach der Trennung von der SG Rauenthal/Martinsthal im vergangenen Oktober ist Matthias Güldener bereit für einen neuen Verein von Marius Martinez · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Genug Pause vom Fußball. Matthias Güldener ist nach seinem Aus bei der SG Ra/Ma bereit für eine neue Herausforderung. – Foto: Konstantin Stubben (Archiv)

Wiesbaden. Vor fünf Monaten hatten Matthias Güldener und der Gruppenligist SG Rauenthal/Martinsthal ihre Zusammenarbeit beendet. Geht es nach Güldener, soll die vereinslose Zeit bald vorbei sein. Er sei bereit, eine neue Herausforderung anzunehmen, bekräftigt er im Gespräch mit unserer Redaktion. "Irgendwann fehlt der Ausgleich, der Wettbewerb, das Zwischenmenschliche. Wenn selbst meine Freundin sagt, es wird Zeit sich etwas neues zu suchen, dann wird es Zeit", sagt Güldener.

Dieser Artikel wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Wiesbadener Kurier, Allgemeiner Zeitung und Main-Spitze. Über die vorzeitige Trennung im Oktober vergangenen Jahres von der SG Ra/Ma sagt Güldener, er hätte zwar gerne weitergemacht, könne aber auch verstehen, warum die Verantwortlichen in der Situation die Reißleine gezogen haben. Nachdem er bis in den Dezember den Abstand zum Fußball genossen und gebraucht habe, brenne das Feuer seit Beginn des Jahres wieder in ihm. Anfragen habe es in seiner Auszeit einige gegeben, jedoch gab es nichts, was konkret wurde oder zu ihm und seinen Vorstellungen gepasst habe. "Einsteigen würde ich bei Vereinen ab der Gruppen- oder Landesliga aufwärts. Ambitionierte Bezirksligisten und Kreisoberligisten sind auch interessant", sagt der 38-Jährige. Wichtig bei einem neuen Verein sei ihm vor allem eine stabile Gesamtstruktur und die Manpower im Umfeld.